欧洲汇市: 瑞郎兑美元下跌,有关"财政悬崖"协议达成的影响消退

自2011年9月瑞士央行对欧元兑瑞郎设定1.20的汇价下限,以抵挡经济衰退与通缩以来,瑞郎一直与欧元保持同样步调.

Alpari的外汇分析师Joshua Mahony表示,目前的欧元兑美元汇价为过去12天的交易提供了完美的双顶型态.

"双顶型态通常是偏空的,预示后市可能走低."Mahony称.

根据EBS数据,瑞郎兑美元较周三纽约收盘下跌0.4%,报0.9214瑞郎.瑞郎兑欧元则持稳在1.2101瑞郎.(完)

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