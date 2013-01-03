主要国家经济指标预测--1月4日****

路透1月4日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程: 1月4日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 德国零售销售(较上年同期) 11月修正值 +0.8% -2.8% 德国零售销售(较前月) -1.2% -0.8% 0843 意大利Markit/ADACI服务业PMI 12月 45.0 44.6 0848 法国Markit服务业PMI 12月 46.0 46.0 法国Markit综合PMI -- 45.0 0853 德国Markit服务业PMI 12月 52.1 52.1 0858 欧元区Markit服务业PMI 12月 47.8 47.8 欧元区Markit综合PMI 47.3 47.3 0928 英国Markit/CIPS服务业PMI 12月 50.5 50.2 0930 英国消费者信贷(亿英镑) 11月 减少1 减少5 英国抵押贷款额(亿英镑) 增加5 增加2 英国抵押贷款批准宗数(千件) 53.8 53.0 英国M4货供额 -- +0.2% 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP) 12月初值 +2.1% +2.2% (较上年同期) 1000 意大利CPI(较前月) 12月初值 +0.2% -0.2% 意大利CPI(较上年同期) +2.4% +2.5% 意大利HICP(较前月) +0.2% -0.3% 意大利HICP(较上年同期) +2.4% +2.6% 1330 美国非农就业岗位(万个) 12月 增加15.0 增加14.6 美国民间就业岗位(万个) 增加14.8 增加14.7 美国失业率 7.7% 7.7% 美国平均时薪 +0.2% +0.2% 美国每周平均工时 34.4 34.4 美国制造业就业岗位 持平 减少0.7 1330 加拿大就业岗位(万个) 12月 增加0.5 增加5.93 加拿大失业率 7.3% 7.2% 加拿大全职就业人数(万人) -- 增加5.52 加拿大兼职就业人数(万人) -- 增加0.41 加拿大就业参与率 -- 66.8% 1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 -0.2% -0.1% 加拿大PPI(较上年同期) -- -0.2% 1500 美国工厂订单 11月 +0.4% +0.8% 美国耐久财(耐用品)订单 -- +0.7% 美国扣除运输的耐久财订单 -- +1.6% 美国扣除国防的耐久财订单 -- +0.8% 美国扣除飞机的非国防资本财订单 -- +2.7% 1500 美国ISM非制造业指数 12月 54.2 54.7 1530 美国ECRI一周领先指标 12月28日当周 -- 128.3 附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表: 1月3日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0700 英国Nationwide房价指数(较上月) 12月 -0.1% 持平 英国Nationwide房价指数(较上年同期) -1.0% -0.9% 0800 瑞士KOF领先指标 12月 1.28 1.35 0830 瑞士CS/SVME PMI 12月 49.5 48.5 0855 德国失业人数变动(万人) 12月 增加0.3 增加1 德国未经季节调整总失业人数(万人) 284 280 德国失业率 6.9% 6.9% 德国经季节调整总失业人数(万人) 294.2 -- 0900 欧元区M3货供额(较上年同期) 11月 +3.8% +3.8% 欧元区民间贷款 -0.8% -0.5% 欧元区M3三个月移动平均年增长率 +3.4% -- 0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 12月 48.7 49.5 1200 美国抵押贷款指数 12月21日当周 650.3 -- 美国再融资指数 3,528.3 -- 1230 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 12月 32,556 -- 1315 美国ADP民间就业岗位(万) 12月 增加21.5 增加13.3 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月29日当周 37.2 -- 初请失业金人数四周均值(万人) 36.0 -- 续请失业金人数(万人) 12月22日当周 324.5 -- -- 美国ICSC连锁店销售 12月 +4.1% -- -- 美国国内汽车销售 12月 +9% -- 2100 韩国外汇储备(亿美元) 12月 3269.7 -- 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 隋芬/程琳)