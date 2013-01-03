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亚洲 | 2013年 1月 4日 星期五 06:41 BJT

****主要国家经济指标预测--1月4日****

路透1月4日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
    
 1月4日(五)
 GMT时间   经济指标/活动                                      公布时段         预估值           前值
 0700      德国零售销售(较上年同期)                       11月修正值            +0.8%         -2.8%
           德国零售销售(较前月)                                                 -1.2%         -0.8%
 0843      意大利Markit/ADACI服务业PMI                       12月                45.0          44.6
 0848      法国Markit服务业PMI                               12月                46.0          46.0
           法国Markit综合PMI                                                      --           45.0
 0853      德国Markit服务业PMI                               12月                52.1          52.1
 0858      欧元区Markit服务业PMI                             12月                47.8          47.8
           欧元区Markit综合PMI                                                   47.3          47.3
 0928      英国Markit/CIPS服务业PMI                          12月                50.5          50.2
 0930      英国消费者信贷(亿英镑)                            11月               减少1          减少5
           英国抵押贷款额(亿英镑)                                               增加5          增加2
           英国抵押贷款批准宗数(千件)                                            53.8          53.0
           英国M4货供额                                                           --          +0.2%
 1000      欧元区消费者物价调和指数(HICP)                  12月初值             +2.1%         +2.2%
                           (较上年同期)                                                 
 1000      意大利CPI(较前月)                               12月初值             +0.2%         -0.2%
           意大利CPI(较上年同期)                                                +2.4%         +2.5%
           意大利HICP(较前月)                                                   +0.2%         -0.3%
           意大利HICP(较上年同期)                                               +2.4%         +2.6%
 1330      美国非农就业岗位(万个)                                 12月        增加15.0      增加14.6
           美国民间就业岗位(万个)                                             增加14.8      增加14.7
           美国失业率                                                             7.7%          7.7%
           美国平均时薪                                                          +0.2%         +0.2%
           美国每周平均工时                                                       34.4          34.4
           美国制造业就业岗位                                                     持平       减少0.7
 1330      加拿大就业岗位(万个)                                   12月         增加0.5      增加5.93
           加拿大失业率                                                           7.3%          7.2%
           加拿大全职就业人数(万人)                                                 --      增加5.52
           加拿大兼职就业人数(万人)                                                 --      增加0.41
           加拿大就业参与率                                                         --         66.8%
 1330      加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月)                      11月           -0.2%         -0.1%
           加拿大PPI(较上年同期)                                                    --         -0.2%
 1500      美国工厂订单                                           11月           +0.4%         +0.8%
           美国耐久财(耐用品)订单                                                   --         +0.7%
           美国扣除运输的耐久财订单                                                 --         +1.6%
           美国扣除国防的耐久财订单                                                 --         +0.8%
           美国扣除飞机的非国防资本财订单                                           --         +2.7%
 1500      美国ISM非制造业指数                                    12月            54.2          54.7
 1530      美国ECRI一周领先指标                           12月28日当周              --         128.3
    
    附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
            
 1月3日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                                       公布时段           现值         预估值
  0700     英国Nationwide房价指数(较上月)                          12月          -0.1%           持平
           英国Nationwide房价指数(较上年同期)                                    -1.0%          -0.9%
  0800     瑞士KOF领先指标                                         12月           1.28           1.35
  0830     瑞士CS/SVME PMI                                         12月           49.5           48.5
  0855     德国失业人数变动(万人)                                  12月        增加0.3          增加1
           德国未经季节调整总失业人数(万人)                                        284            280
           德国失业率                                                             6.9%           6.9%
           德国经季节调整总失业人数(万人)                                        294.2             --
  0900     欧元区M3货供额(较上年同期)                              11月          +3.8%          +3.8%
           欧元区民间贷款                                                        -0.8%          -0.5%
           欧元区M3三个月移动平均年增长率                                        +3.4%             --
  0930     英国Markit/CIPS建筑业PMI                                12月           48.7           49.5
  1200     美国抵押贷款指数                                12月21日当周          650.3             --
           美国再融资指数                                                      3,528.3             --
  1230     美国Challenger企业计划裁员人数(万人)                    12月         32,556             --
  1315     美国ADP民间就业岗位(万)                                 12月       增加21.5       增加13.3
  1330     美国一周初请失业金人数(万人)                    12月29日当周           37.2             --
           初请失业金人数四周均值(万人)                                           36.0             --
           续请失业金人数(万人)                            12月22日当周          324.5             --
   --      美国ICSC连锁店销售                                      12月          +4.1%             --
   --      美国国内汽车销售                                        12月            +9%             --
  2100     韩国外汇储备(亿美元)                                    12月         3269.7             --
            
     
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                         日本与韩国                  
    欧洲                                 澳洲与新西兰                
    中国                                 台湾                        
 
 已公布经济指标一览
    美国                                 日本                        
    欧洲                                 韩国                        
    中国                                 香港                        
    澳洲                                 台湾                        
 

 (整理 隋芬/程琳)
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