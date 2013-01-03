台湾央行: 去年底黄金持有1,362万盎司,占外汇存底比率达5.76%

根据央行资料,日本持有黄金765.24公吨、折合2,460万盎司的黄金,是亚洲国家中持有黄金第二大量的国家.若以市值计,它占外汇存底的比率为3.49%;新加坡则是持有127.42公吨的黄金、折合约410万盎司,占外汇存底的比率是2.74%;韩国则是持有84.43公吨的黄金、折合271万盎司,占外汇存底的比重是1.45%.(完)