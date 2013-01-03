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亚洲 | 2013年 1月 3日 星期四 16:42 BJT

台湾央行: 去年底黄金持有1,362万盎司,占外汇存底比率达5.76%

路透台北1月3日 - 台湾央行周四表示,截至去年11月底台湾央行持有黄金423.78公吨(1,362万盎司),以目前黄金市值计达230.77亿美元,占外汇存底比率达5.76%,其比例居亚洲主要国家之冠.

台湾央行周四新闻稿中指出,亚洲主要国家中,中国大陆持有1,054.12公吨、约合3,389万盎司的黄金,市值达574.01亿美元,但因其去年第三季底的外汇存底高达3.29兆(万亿)美元,因此黄金市值占外汇存底的比率只有1.75%.

本地媒体工商时报表示,昨日立法院财委会视察央行"文园"金库,据了解,有立委再次建议央行可增持黄金,央行副总裁杨金龙也回应,"会研究看看."

台湾央行总裁彭淮南曾在立法院回答立法委员时表示,黄金不能孳息,因此暂未考虑增持黄金.

根据央行资料,日本持有黄金765.24公吨、折合2,460万盎司的黄金,是亚洲国家中持有黄金第二大量的国家.若以市值计,它占外汇存底的比率为3.49%;新加坡则是持有127.42公吨的黄金、折合约410万盎司,占外汇存底的比率是2.74%;韩国则是持有84.43公吨的黄金、折合271万盎司,占外汇存底的比重是1.45%.(完)

(记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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