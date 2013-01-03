台湾央行: 去年底黄金持有1,362万盎司,占外汇存底比率达5.76%

澳洲股市：收低近1%，关注美联储会议结果
路透5月3日 - 澳洲股市周三收低，金融和基本材料板块因金属价格下跌而扩大跌幅，此外市场对银行财报和货币政策持谨慎看法，亦打压人气。
路透台北1月3日 - 台湾央行周四表示,截至去年11月底台湾央行持有黄金423.78公吨(1,362万盎司),以目前黄金市值计达230.77亿美元,占外汇存底比率达5.76%,其比例居亚洲主要国家之冠.
台湾央行周四新闻稿中指出,亚洲主要国家中,中国大陆持有1,054.12公吨、约合3,389万盎司的黄金,市值达574.01亿美元,但因其去年第三季底的外汇存底高达3.29兆(万亿)美元,因此黄金市值占外汇存底的比率只有1.75%.
本地媒体工商时报表示,昨日立法院财委会视察央行"文园"金库,据了解,有立委再次建议央行可增持黄金,央行副总裁杨金龙也回应,"会研究看看."
台湾央行总裁彭淮南曾在立法院回答立法委员时表示,黄金不能孳息,因此暂未考虑增持黄金.
根据央行资料,日本持有黄金765.24公吨、折合2,460万盎司的黄金,是亚洲国家中持有黄金第二大量的国家.若以市值计,它占外汇存底的比率为3.49%;新加坡则是持有127.42公吨的黄金、折合约410万盎司,占外汇存底的比率是2.74%;韩国则是持有84.43公吨的黄金、折合271万盎司,占外汇存底的比重是1.45%.(完)
(记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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路透北京5月3日 - 针对美国商务部决定对自中国进口的工具箱产品发起反倾销反补贴调查，中国商务部贸易救济局局长王贺军表示，中国一贯反对滥用贸易救济措施，双方应克制、审慎使用贸易保护措施，推动产业对话，通过磋商妥善解决贸易纠纷，为全球经济治理树立典范。
路透台北5月3日 - 台湾金融监督管理委员会证期局长王咏心周三表示，外资及陆资于2017年4月净汇入约 12.74亿美元，连续第四个月净汇入。至2017年4月底，外资总累计净汇入金额约2,099.27亿美元。 以下为2014年以来外资及陆资净汇入/汇出纪录： 月份 金额(亿美元) 4月 +12.74 3月 +33.20 2月 +33.16 2017年1月 +26.45 ---------------------------- 2017年累计 +105.55 月份 金额(亿美元) 2016年12月 -19.48 11月 -32.85 10月 -19.16 9月 +0.22