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货币新闻 | 2013年 1月 3日 星期四 16:53 BJT

台湾央行: 共发行324亿台币存单,存单余额增28亿

路透台北1月3日 - 台湾央行周四公布,今日共发行324亿台币存单,若相较存单到期金额296亿,存单发行余额增28亿.

央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币) 30天期 0.87 223 91天期 0.93 87 182天期 1.05 14

央行上日共发行6,929.4亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,767.3亿台币.

拆款中心资料 显示,修正后周三超额准备为447亿台币;累计超额准备为3,945亿台币,加计前期1%的超额准备为5,398亿台币.(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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