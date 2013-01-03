〔CNH市场动态〕离岸人民币强势料带动节后在岸走势

路透香港1月3日--- - 香港离岸人民币汇价 在2013年维持强势,周四午后徘徊在历史新高附近.市场人士指出,这几天中国市场因元旦假期休市,少了中间价的牵引,离岸人民币更自在地反映国际动态,包括美国财政悬崖有解后非美货币一遍涨声,以及中国数据持续稳步回温.

随着离岸价格攀升,离岸与在岸价差CND-NFSS=R也逐步扩大至200点以上,周一触及259点,为去年12月12日261点以来的最高.交易商指出,此意味着市场对于人民币升值预期浓厚,在岸价格趋势料将受到离岸升势牵动.

"明天境内怎么样,要看中间价怎么开,"一中资银行人士说,"但是离岸和在岸价差愈来愈来大,说明了市场看升人民币想法愈来愈浓厚."

本地时间下午5:05时,离岸人民币兑美元 报6.2055,较上日收盘6.2060微升.

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另一台资银行交易员表示,虽然中间价格多少影响在岸人民币的交投,然而美国财政悬崖获得解决,以及最新数据显示中国经济缓步回温,人民币长线仍然看涨,但步调将较为缓慢.

"中国经济基本面支持人民币看升的,问题是在升幅有多少?"该名交易员说,"人民币毕竟不是自由流通的货币,涨幅比不上其他亚洲货币,我们预估全年大概也就是超过1%,不会涨得太多."

中国汇市2012年封关收在 6.2303,中间价格 报6.2855.在2012年内升值1%,幅度较前几年大幅放缓.

稍早公布的中国12月官方非制造业商务活动指数升至56.1,高于上月的55.6,显示内需对中国经济的拉动作用逐渐增强.

在美国国会成功避开"财政悬崖"后,新兴亚币2013年以坚挺态势开局,台币 、韩圜 等新兴货币因市场寄望更多资金流入新兴市场而走强.

中国金融市场将在周五恢复交易.

由于在岸人民币波动区间受限于央行中间价 上下1%的幅度限制,离岸人民币价格被视为是最能反映市场实际供需.市场认为一旦两者价差达到500点以上,将较有套利空间. (完)