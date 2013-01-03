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货币新闻 | 2013年 1月 3日 星期四 17:19 BJT

表格: LME金属库存最新变化--1月3日

路透1月3日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):
    
   品种       最新库存            变动
    铜         320,000            -500
    锡          12,675            -125
    铅         314,550          -3,150
    锌       1,218,050          -2,675
    铝       5,212,500          +2,150
    镍         141,708             +18
  铝合金        87,740            持平
  NASAAC       147,180            持平
 
    *NASAAC为北美特种铝合金.(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品种  库存数据       库存分布             品种    库存数据        库存分布
 铜    MCU-STOCKS   <0#MCUSTX-LOC-GRD>       铅    MPB-STOCKS    <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝    MAL-STOCKS   <0#MALSTX-LOC-GRD>       锡    MSN-STOCKS    <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌    MZN-STOCKS   <0#MZNSTX-LOC-GRD>   铝合金    MAA-STOCKS    <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍    MNI-STOCKS   <0#MNISTX-LOC-GRD>    NASAA         <MNA-ST    <0#MNASTX-LOC-GRD>
                                                            OCKS>  
 
 (编译 李春喜; 审校 王洋)
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