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亚洲 | 2013年 1月 3日 星期四 17:48 BJT

路透基点: 万达集团签署45亿元人民币贷款协议,用于武汉项目--RLPC

路透香港1月3日 - 汤森路透旗下基点报导,大连万达集团12月26日宣布,其同四家中资银行签署了一份45亿元人民币(约合7.22亿美元)的贷款协议,资金用于湖北武汉市的一个文化区项目.

万达集团表示,国家开发银行湖北分行担任牵头行.中国银行、中国进出口银行和上海浦东发展银行为参贷行.

根据万达网站,贷款资金用于建设武汉汉秀和电影乐园文化项目,该项目是武汉中央文化区工程的一部分,万达在该工程上的投资为500亿元人民币.

万达集团表示,武汉汉秀和电影乐园文化项目将于2014年投入运营.(完) (编译 许娜; 审校 高琦)
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