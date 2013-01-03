路透基点: 万达集团签署45亿元人民币贷款协议,用于武汉项目--RLPC

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港1月3日 - 汤森路透旗下基点报导,大连万达集团12月26日宣布,其同四家中资银行签署了一份45亿元人民币(约合7.22亿美元)的贷款协议,资金用于湖北武汉市的一个文化区项目.
万达集团表示,国家开发银行湖北分行担任牵头行.中国银行、中国进出口银行和上海浦东发展银行为参贷行.
根据万达网站,贷款资金用于建设武汉汉秀和电影乐园文化项目,该项目是武汉中央文化区工程的一部分,万达在该工程上的投资为500亿元人民币.
万达集团表示,武汉汉秀和电影乐园文化项目将于2014年投入运营.(完) (编译 许娜; 审校 高琦)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。