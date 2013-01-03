路透基点: 万达集团签署45亿元人民币贷款协议,用于武汉项目--RLPC

路透香港1月3日 - 汤森路透旗下基点报导,大连万达集团12月26日宣布,其同四家中资银行签署了一份45亿元人民币(约合7.22亿美元)的贷款协议,资金用于湖北武汉市的一个文化区项目.

根据万达网站,贷款资金用于建设武汉汉秀和电影乐园文化项目,该项目是武汉中央文化区工程的一部分,万达在该工程上的投资为500亿元人民币.