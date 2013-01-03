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亚洲 | 2013年 1月 3日 星期四 17:23 BJT

台湾债市: 101/9期10年公债中,证券业买超6亿台币

路透台北1月3日 - 台湾柜台买卖中心周四公布,债券等殖成交系统中
,10年增额公债101/9 交易资料如下:(单位:亿台币)
       业别        买进        卖出  买卖超金额
     银行业        9.00       14.00       -5.00
     票券业        0.50        1.50       -1.00
     证券业       25.00       19.00       +6.00
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