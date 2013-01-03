更新版 1-台湾货币市场: 短率稳中略跌,期底资金转多

(新增拆款及超额准备最新数字)

记者 高洁如

路透台北1月3日 - 台湾银行间短率周四稳中略有走跌压力,今日为提存期最后一个交易日,本地和外商银行资金普遍转多,短票利率略微走低,而拆款利率则因需求不振,交易并不活络.

交易人士表示,先前资金多缺不一的外商银行,在提存期最后一日积数足够后,积极拆出,但市场的需求并未同步扬升.此外,今日央行存单到期虽偏少,但央行也没有明显加大冲销力道,令资金无法有效配置,又找不到拆出对象下,不少银行手中抱着钱颇为苦恼.

"央行又没有收,也拆不出去.只好安慰自己还好只有一天,"一位大型银行资金调度人士说.

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%,上日在0.389%.今日区间在0.295-0.43%,同上日.

一周(2-7天)拆款区间则在0.388-0.45%,上日在0.388-0.48%.

**短票利率连三日下跌**

短票市场方面,票券商交易员表示,今日银行买气不差,但票量不算太多、相当抢手,短票利率稍有走跌.

今日与银行交易的短票利率主要成交在0.76%,较上日的0.77%已是连续三日走跌.

台湾央行存单到期金额296亿台币,今日共发行324亿台币存单,存单发行余额增28亿.

明日起为1月提存期的第一个交易日,央行存单到期金额为3,661.15亿台币.1月提存期央行存单到期总额逾4兆(万亿)台币.

拆款中心资料 显示,周四超额准备为395亿台币;累计超额准备为4,340亿台币,加计前期1%的超额准备为5,793亿台币.

**公债RP利率持平**

公债10天期附买回(RP)利率则持平.交易员认为,今天投信、法人及寿险资金偏向宽松,且明天起将展开新的提存期,银行间资金操作转趋积极,料RP利率可望持稳区间低位.

证券商交易员表示,今天为旬底最后一天,银行间资金操作仍趋于保守,但明天迈入新提存期后,银行间在旬初的操作向来较为积极,预计元月中旬以前RP市场利率可望持稳区间低位,且不排除RP利率有微幅下调空间,但元月下旬起因农历年的资金需求效应将逐渐发酵,届时RP利率将回归目前的水准.

"已有银行提早框明天旬初第一天的券!"一券商资金调度人士说.

一大型票商交易员也称,今天已将短天期公司债RP利率降至0.79%,公债RP利率也将下调至0.69%,客户端都能够接受,且都提早来要券,近期RP利率将先持平既有区间,视后续资金状况再行调整成交利率.

证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.70-0.72%,与上日同.一个月期公司债RP利率交投区间则在0.80-0.82%,上日亦同.