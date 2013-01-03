离岸人民币: 汇丰中国将发售浮息点心债,金额10亿元人民币

路透香港1月3日 - 两位消息人士周四表示,汇丰银行(中国)将发行两年期浮息点心债,金额为10亿元人民币.

消息人士表示,根据初步文件,该浮息债价格为三个月上海银行间拆放利率(SHIBOR)减45个基点.

"今早已经开始销售,最快今天就会定价."其中一位消息人士说,"投资人反应相当正面."

穆迪给予汇丰(中国)"A2"评级,此批点心债尚未有评级.

浮息债在点心债市场并不常见,因离岸殖利率曲线还在建构中,固息债较易被投资人接受.在此之前,汇丰中国于2009年6月发行了一档两年期浮息债,利率为SHIBOR加38个基点.

2007年7月首次点心债发行以来,香港点心债市场发展快速.根据汤森路透数据,2012年点心债发行总额1,485亿元人民币.