离岸人民币: 汇丰中国将发售浮息点心债,金额10亿元人民币

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港1月3日 - 两位消息人士周四表示,汇丰银行(中国)将发行两年期浮息点心债,金额为10亿元人民币.
消息人士表示,根据初步文件,该浮息债价格为三个月上海银行间拆放利率(SHIBOR)减45个基点.
"今早已经开始销售,最快今天就会定价."其中一位消息人士说,"投资人反应相当正面."
穆迪给予汇丰(中国)"A2"评级,此批点心债尚未有评级.
浮息债在点心债市场并不常见,因离岸殖利率曲线还在建构中,固息债较易被投资人接受.在此之前,汇丰中国于2009年6月发行了一档两年期浮息债,利率为SHIBOR加38个基点.
2007年7月首次点心债发行以来,香港点心债市场发展快速.根据汤森路透数据,2012年点心债发行总额1,485亿元人民币.
另据路透旗下IFR引述市场传言,指汇丰中国将发售的这批浮息债利率为三个月上海银行间拆放利率(SHIBOR)减60个基点.(完) (记者 陈敏; 撰写 李珊珊; 审校 屈桂娟)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。