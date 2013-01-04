台湾金融: 保险业者1月后仍禁买不动产--金管会

路透台北1月4日 - 台湾金管会周四晚间表示,期望寿险业者退出不动产市场一段时间,1月后仍禁买不动产,希望让市场投资价位冷静一下,并要业者符合不动产投资收益率的新规范.

针对媒体询问金管会是否告知寿险业者1月先不要买不动产一事,金管会主秘林栋梁回应说,"只是善意提醒".

保险局副局长陈开元昨天傍晚在一场记者会上表示,对去年底公布的不动产收益标准和处理原则方面,部分业者对不动产收益率的算法有所疑义,将尽快找业者沟通不动产收益率2.875%的算法.

金管会去年11月中旬已宣布,新增八项保险业不动产相关收益标准及处理原则,其中包括调高寿险公司不动产最低投资报酬率标准至2.875%,寿险业不动产资金部位恐将受限.