台湾金融: 保险业者1月后仍禁买不动产--金管会

台湾汇市：台币早盘因韩元及台股弱势走贬，“习特会”前难有明显方向
路透台北4月6日 - 台币兑美元周四早盘小幅走贬，受韩元及台股疲弱走势影响。汇银人士指出，韩元走疲，外商银买卖皆有，而进口商也有进场买汇。
路透台北1月4日 - 台湾金管会周四晚间表示,期望寿险业者退出不动产市场一段时间,1月后仍禁买不动产,希望让市场投资价位冷静一下,并要业者符合不动产投资收益率的新规范.
针对媒体询问金管会是否告知寿险业者1月先不要买不动产一事,金管会主秘林栋梁回应说,"只是善意提醒".
保险局副局长陈开元昨天傍晚在一场记者会上表示,对去年底公布的不动产收益标准和处理原则方面,部分业者对不动产收益率的算法有所疑义,将尽快找业者沟通不动产收益率2.875%的算法.
金管会去年11月中旬已宣布,新增八项保险业不动产相关收益标准及处理原则,其中包括调高寿险公司不动产最低投资报酬率标准至2.875%,寿险业不动产资金部位恐将受限.
陈开元并表示,新规范上路是希望商办不动产价位正常化,应该再观察一下市场合理性如何,让市场价位冷静一下.(完) (记者 詹静宜; 审校 林高丽)
路透台北4月6日 - 台币兑美元周四早盘小幅走贬，受韩元及台股疲弱走势影响。汇银人士指出，韩元走疲，外商银买卖皆有，而进口商也有进场买汇。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。