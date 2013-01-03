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市场报道 | 2013年 1月 3日 星期四 21:39 BJT

表格: 美国12月29日当周初请失业金人数升至37.2万人

路透1月3日 - 美国劳工部周四公布,

* 12月29日当周初请失业金人数为37.2万人

* 初请失业金人数四周均值为36.0万人

* 12月22日当周续请失业金人数为324.5万人

周段　 初请失业金人数 四周平均值　 续领失业金人数 保险失业率

12/29/12 372,000 360,000 -- --

12/22/12 362,000-R 359,750-R 3,245,000 2.5

12/15/12 362,000 368,000 3,201,000-R 2.5

12/08/12 344,000 381,500 3,238,000 2.5

12/01/12 371,000 408,250 3,213,000 2.5

11/24/12 395,000 405,750 3,219,000 2.5

11/17/12 416,000 397,750 3,305,000 2.6

11/10/12 451,000 386,750 3,359,000 2.6

注: R-修正值.(完)

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(编译 艾茂林; 审校 郑茵)
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