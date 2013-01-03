美国热股: Mellanox Technologies大幅调降第四季营收预估,早盘股价暴跌逾19%

企业并购：海航实业拟向新加坡物流商CWT提全面收购，涉资高至77亿港元
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
路透1月3日 - 芯片设计企业Mellanox Technologies 大幅调降第四季营收预估,因布线问题推迟了其InfiniBand产品的布署. 在周四早盘交易中,Mellanox Technologies股价暴跌19.43%,报49.30美元.(完) 美国股市................. 标准普尔主要分类指数... 美股一周展望........... 纽约证交所最活跃个股......... 美股盘前/盘后........ Nasdaq最活跃个股............. 美股ADR收盘报导........ 纽约证交所涨幅居前个股....... 美股业绩公布日程.... 纽约证交所跌幅居前个股....... 股市新闻.............. Nasdaq涨幅居前个股........... 美股盘中英文报导... Nasdaq跌幅居前个股........... 中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表................... 英国股市报导......... 德法股市报导........ 英股富时指数.... 德股DAX指数.... 法股CAC-40指数.... (编译 于春红; 审校 母红)
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
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