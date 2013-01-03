(重发)-美国热股: GAP将以1.30亿美元收购Intermix,前者股价小涨

(重发以补上股价)

路透1月3日 - 华尔街日报报导称,零售企业GAP INC 将以1.30亿美元收购女装精品Intermix Inc,以涉足奢侈服装市场. 在周四早盘交易中,GAP股价小升0.86%,报31.62美元.(完) 美国股市................. 标准普尔主要分类指数... 美股一周展望........... 纽约证交所最活跃个股......... 美股盘前/盘后........ Nasdaq最活跃个股............. 美股ADR收盘报导........ 纽约证交所涨幅居前个股....... 美股业绩公布日程.... 纽约证交所跌幅居前个股....... 股市新闻.............. Nasdaq涨幅居前个股........... 美股盘中英文报导... Nasdaq跌幅居前个股........... 中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表................... 英国股市报导......... 德法股市报导........ 英股富时指数.... 德股DAX指数.... 法股CAC-40指数.... (编译 于春红; 审校 母红)