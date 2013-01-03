美国热股: Limited Brands的12月同店销售增幅低于预期,股价下跌5.4%

《汇市简讯》马克龙和勒庞周三举行大选前的电视辩论
0701GMT * 马克龙和勒庞周三进行总统大选前的电视辩论 * 辩论将于1900GMT开始，料持续两个半小时 * 勒庞周二明确表示，希望法国退出欧元区 * 路透专访：勒庞称欧元是一个严重负担；她若掌权或考虑资本管制 * Ifop Fiducial调查显示，马克龙将在决选中以59%对41%击败勒庞 (完) (编译 艾茂林; 审校 王洋)
路透1月3日 - Limited Brands 的12月同店销售增长3%,而预期为增长4.5%. 在周四早盘交易中,该公司股价下挫5.4%,报44.84美元.(完)
0701GMT * 马克龙和勒庞周三进行总统大选前的电视辩论 * 辩论将于1900GMT开始，料持续两个半小时 * 勒庞周二明确表示，希望法国退出欧元区 * 路透专访：勒庞称欧元是一个严重负担；她若掌权或考虑资本管制 * Ifop Fiducial调查显示，马克龙将在决选中以59%对41%击败勒庞 (完) (编译 艾茂林; 审校 王洋)
路透5月3日 - 澳洲股市周三收低，金融和基本材料板块因金属价格下跌而扩大跌幅，此外市场对银行财报和货币政策持谨慎看法，亦打压人气。
路透北京5月3日 - 针对美国商务部决定对自中国进口的工具箱产品发起反倾销反补贴调查，中国商务部贸易救济局局长王贺军表示，中国一贯反对滥用贸易救济措施，双方应克制、审慎使用贸易保护措施，推动产业对话，通过磋商妥善解决贸易纠纷，为全球经济治理树立典范。