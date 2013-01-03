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市场报道 | 2013年 1月 3日 星期四 23:07 BJT

美国热股: Limited Brands的12月同店销售增幅低于预期,股价下跌5.4%

路透1月3日 - Limited Brands 的12月同店销售增长3%,而预期为增长4.5%. 在周四早盘交易中,该公司股价下挫5.4%,报44.84美元.(完)
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