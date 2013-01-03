美国热股: Family Dollar季度获利逊预期,股价急跌逾12%

路透1月3日 - 折扣连锁店Family Dollar Stores 公布季度获利低于预期,因其将业务重点放在销售香烟和软饮料等日常用品上,这令利润率承压. 在周四早盘交易中,该公司股价急跌12.19%,报56.23美元.(完) 美国股市................. 标准普尔主要分类指数... 美股一周展望........... 纽约证交所最活跃个股......... 美股盘前/盘后........ Nasdaq最活跃个股............. 美股ADR收盘报导........ 纽约证交所涨幅居前个股....... 美股业绩公布日程.... 纽约证交所跌幅居前个股....... 股市新闻.............. Nasdaq涨幅居前个股........... 美股盘中英文报导... Nasdaq跌幅居前个股........... 中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表................... 英国股市报导......... 德法股市报导........ 英股富时指数.... 德股DAX指数.... 法股CAC-40指数.... (编译 余春红; 审校 母红)