美国热股: Family Dollar季度获利逊预期,股价急跌逾12%

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透1月3日 - 折扣连锁店Family Dollar Stores 公布季度获利低于预期,因其将业务重点放在销售香烟和软饮料等日常用品上,这令利润率承压. 在周四早盘交易中,该公司股价急跌12.19%,报56.23美元.(完) 美国股市................. 标准普尔主要分类指数... 美股一周展望........... 纽约证交所最活跃个股......... 美股盘前/盘后........ Nasdaq最活跃个股............. 美股ADR收盘报导........ 纽约证交所涨幅居前个股....... 美股业绩公布日程.... 纽约证交所跌幅居前个股....... 股市新闻.............. Nasdaq涨幅居前个股........... 美股盘中英文报导... Nasdaq跌幅居前个股........... 中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表................... 英国股市报导......... 德法股市报导........ 英股富时指数.... 德股DAX指数.... 法股CAC-40指数.... (编译 余春红; 审校 母红)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。