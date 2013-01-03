欧洲汇市: 英镑兑美元回落,兑欧元上涨

* 欧元兑英镑下跌,目标位在0.80英镑

* 在英国公布建筑业采购经理人指数(PMI)后,英镑几无反应

* 英镑/美元从16个月高位回落

路透伦敦1月3日 - 英镑兑美元周四从近期触及的16个月高位进一步拉回,此前英国公布的建筑业数据令人失望,而且美国国会关于预算的最新讨论提振了流动性更强的美元.

英国建筑业PMI低于预估,跌至六个月来最低水准,这令周三公布的优于预期的制造业PMI数据失去一些光芒,但多数投资者正在等待将于周五公布的更为重要的服务业PMI数据.

英镑/美元 跌0.5%,至1.6169美元,脱离周三触及的16个月高位1.6380美元.在英国建筑业PMI数据公布前报1.6230美元.

欧元/英镑 当日跌0.1%,报0.8105英镑,稍早触及三周低点0.8086英镑,这与55日移动均线和一重要支撑位相吻合.

欧元的最新跌势使其进一步远离上周触及的八个月高位0.8225英镑.

"我们预计欧元/英镑将逐步跌向0.80英镑,"Caxton FX外汇分析师Richard Driver称,"英国制造业数据不错,但如果服务业PMI也这么好的话,才是真正的惊喜.中期内我们依旧看好英镑/欧元."

一些分析师称,预计未来几个月欧元区经济较英国经济更加艰难,因欧元区部分地区执行严格的撙节措施且失业率较高,均打压了经济活动.

这将增加欧洲央行下周四举行会议时将存款利率降至负值区域的压力,而这样将打压欧元.

英央行亦将于下周四举行会议,但市场普遍认为该央行将维持利率不变,并将维持当前的资产购买计划规模至少到今年3月.

英镑与其他主要货币兑美元承压,因美国达成预算协议带来的一些乐观情绪消退,投资者静待围绕削减支出的更多政治角力.

除去美国的预算问题,英国和欧元区面临的困难亦将使投资者谨慎看待英镑.

"预计2013年英国经济成长率仅为1%,通胀率为3%左右,这些都不是令货币表现强劲的因素,"德国商业银行在研究报告中称.