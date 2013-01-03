美国FED: 坚持资产购买计划,但内部疑虑日增-美联储会议记录

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透华盛顿1月3日 - 美国联邦储备理事会(FED,美联储)周四公布的12月会议记录显示,美联储决定继续购买公债,以在未来数月刺激经济,尽管在美联储内部对政策风险的忧虑不断增加.
会议记录显示,对进一步扩大美联储2.9万亿美元资产负债表的谨慎情绪不断升温.为应对金融危机和2007-2009年的经济衰退,美联储大幅扩大资产负债表规模.
会议记录显示,"数位委员认为,在远早于2013年底之前就放缓或停止购买资产可能是适当之举,称担忧金融稳定和资产负债表规模."
不过,看起来美联储仍可能在可预见的未来继续购买资产,美联储在12月宣布在继续执行每月购买400亿美元抵押贷款支持证券计划的同时每月购买450亿美元公债.
联邦公开市场委员会(FOMC)有几位有投票权的委员认为购买资产直至2013年底左右将被证明是合理的.其他一些委员强调,需要进一步推出大规模刺激举措,但并未具体说明计划的规模或时间框架.
美联储官员普遍认同,如果没有货币当局的进一步刺激,就业市场前景不可能改善.(完)
(编译 母红; 审校 李军)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。