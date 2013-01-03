美国股市: 道琼工业指数收跌0.16%,Nasdaq指数回落0.38%

路透纽约1月3日 - 美国美股市周四走低,因美国联邦储备理事会(FED,美联储)最新一次会议记录显示,联储内部对货币刺激政策风险的担忧与日俱增,促使投资者在前两日大涨后回撤.

根据初步收盘数据,道琼工业指数 收跌21.19点,或0.16%,至13,391.36点;标准普尔500指数 收挫30.5点,或0.21%,至1,459.37点.Nasdaq指数 下跌11.70点,或0.38%,至3,100.57点.(完)