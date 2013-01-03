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货币新闻 | 2013年 1月 4日 星期五 05:33 BJT

美国最近一周原油库存减少120万桶--美国石油协会(API)

路透1月3日 - 美国石油协会(API)周四公布:

* 美国最近一周原油库存减少120万桶--美国石油协会(API)

* 美国最近一周汽油库存增加330万桶,馏分油库存增加670万桶--API (完)
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