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市场报道 | 2013年 1月 4日 星期五 05:49 BJT

美股盘后: Progress Software公布第四季业绩后股价下跌4.6%

路透纽约1月3日 - Progress Software Corp 股价周四在美股盘后交易中下跌4.6%,至19.94美元,此前该公司公布第四季业绩.(完)

(编译 利棣儿; 审校 母红)
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