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市场报道 | 2013年 1月 4日 星期五 05:58 BJT

美国股市:收低,因美联储会议记录显示内部对购买资产的疑虑增加

* 美联储将继续购债资产,但内部疑虑增加
    * 投资人关注国会与白宫间的预算角力
    * 民间就业数据正面,但影响不大
    * 道指收低0.16%,标普500指数跌0.21%,Nasdaq指数跌0.38%

    路透纽约1月3日 - 美国美股市周四走低,因美国联邦储备理事会(FED
,美联储)最新一次会议记录显示,联储内部对货币刺激政策风险的担忧与
日俱增,促使投资者在前两日大涨后回撤.
    
    美联储周四公布的12月会议记录显示,对进一步扩大美联储2.9万亿美
元资产负债表的谨慎情绪不断升温.为应对金融危机和2007-2009年的经济
衰退,美联储大幅扩大资产负债表规模.
    
    会议记录还显示,"数位委员认为,在远早于2013年底之前就放缓或停
止购买资产可能是适当之举,称担忧金融稳定和资产负债表规模."[ID:nL4
S0A84ET]
    
    美联储宽松货币政策扶助标普500指数在2012年大涨13.4%,结束宽松
货币政策会消除投资人购买股票等较高风险资产的一个诱因.

    "意外的是对今年该计划持续时间和程度的改变,但鉴于之前美联储会
议记录的基调,这也不算是完全意外."D.A. Davidson & Co.首席市场策略
师Fred Dickson表示.

    尽管对购买资产的效果有疑虑,目前而言美联储看来将继续开放式的
刺激计划.

    过去两日,标普500指数大涨4.3%.周四,投资人将焦点转向国会即将展
开的角力,包括对削减预算和上调联邦举债上限的争论.
    
    "市场从技术面而言肯定有些升势过大,是时候出现一些盘整,今日走
势非常有序-交易商和投资人仍在试图消化2012年纳税人法案的措辞和细
节."
    
    道琼工业指数 收跌21.19点,或0.16%,至13,391.36点;标准普尔
500指数 收挫30.5点,或0.21%,至1,459.37点.Nasdaq指数 下
跌11.70点,或0.38%,至3,100.57点.
    
    美国民间就业服务机构ADP Employer Services周四发布的报告显示,
12月ADP民间就业人数增加21.5万人,远高于分析师预期.路透访问的分析
师原本预估,12月报告会显示就业人数增加13.3万. 数据
进一步证实美国经济在去年年底的强度.
    
    周五,美国政府将公布12月非农就业报告,根据路透调查,分析师预计
该数据将显示非农就业岗位增加15万,11月为增加14.6万.失业率料持稳于
7.7%.
    
    零售股上涨,此前多家大型零售商公布的12月销售增幅超过预期.标普
零售股指数 升0.4%.
    
    Costco Wholesale Corp 升1%,报102.49美元,该公司公布12
月销售增长9%,优于预期.
    
    华尔街日报报导,Gap Inc 宣布将购买女装精品店Intermix I
nc后,Gap股价上扬2.3%,报32.09美元.
    
    Family Dollar Stores Inc 暴跌13%,报55.74美元,该公司的
季度获利不及预期.
    
    成交相对强劲,纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场总成交量约为66.
8亿股,高于去年的日成交均值64.2亿股.
    
    纽约证交所上涨股和下跌股家数分别为1,692:1,321,Nasdaq市场则为
1,187:1,287.(完)
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