美国股市:收低,因美联储会议记录显示内部对购买资产的疑虑增加

* 美联储将继续购债资产,但内部疑虑增加 * 投资人关注国会与白宫间的预算角力 * 民间就业数据正面,但影响不大 * 道指收低0.16%,标普500指数跌0.21%,Nasdaq指数跌0.38% 路透纽约1月3日 - 美国美股市周四走低,因美国联邦储备理事会(FED ,美联储)最新一次会议记录显示,联储内部对货币刺激政策风险的担忧与 日俱增,促使投资者在前两日大涨后回撤. 美联储周四公布的12月会议记录显示,对进一步扩大美联储2.9万亿美 元资产负债表的谨慎情绪不断升温.为应对金融危机和2007-2009年的经济 衰退,美联储大幅扩大资产负债表规模. 会议记录还显示,"数位委员认为,在远早于2013年底之前就放缓或停 止购买资产可能是适当之举,称担忧金融稳定和资产负债表规模."[ID:nL4 S0A84ET] 美联储宽松货币政策扶助标普500指数在2012年大涨13.4%,结束宽松 货币政策会消除投资人购买股票等较高风险资产的一个诱因. "意外的是对今年该计划持续时间和程度的改变,但鉴于之前美联储会 议记录的基调,这也不算是完全意外."D.A. Davidson & Co.首席市场策略 师Fred Dickson表示. 尽管对购买资产的效果有疑虑,目前而言美联储看来将继续开放式的 刺激计划. 过去两日,标普500指数大涨4.3%.周四,投资人将焦点转向国会即将展 开的角力,包括对削减预算和上调联邦举债上限的争论. "市场从技术面而言肯定有些升势过大,是时候出现一些盘整,今日走 势非常有序-交易商和投资人仍在试图消化2012年纳税人法案的措辞和细 节." 道琼工业指数 收跌21.19点,或0.16%,至13,391.36点;标准普尔 500指数 收挫30.5点,或0.21%,至1,459.37点.Nasdaq指数 下 跌11.70点,或0.38%,至3,100.57点. 美国民间就业服务机构ADP Employer Services周四发布的报告显示, 12月ADP民间就业人数增加21.5万人,远高于分析师预期.路透访问的分析 师原本预估,12月报告会显示就业人数增加13.3万. 数据 进一步证实美国经济在去年年底的强度. 周五,美国政府将公布12月非农就业报告,根据路透调查,分析师预计 该数据将显示非农就业岗位增加15万,11月为增加14.6万.失业率料持稳于 7.7%. 零售股上涨,此前多家大型零售商公布的12月销售增幅超过预期.标普 零售股指数 升0.4%. Costco Wholesale Corp 升1%,报102.49美元,该公司公布12 月销售增长9%,优于预期. 华尔街日报报导,Gap Inc 宣布将购买女装精品店Intermix I nc后,Gap股价上扬2.3%,报32.09美元. Family Dollar Stores Inc 暴跌13%,报55.74美元,该公司的 季度获利不及预期. 成交相对强劲,纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场总成交量约为66. 8亿股,高于去年的日成交均值64.2亿股. 纽约证交所上涨股和下跌股家数分别为1,692:1,321,Nasdaq市场则为 1,187:1,287.(完)