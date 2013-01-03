美国股市:收低,因美联储会议记录显示内部对购买资产的疑虑增加

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
* 美联储将继续购债资产,但内部疑虑增加 * 投资人关注国会与白宫间的预算角力 * 民间就业数据正面,但影响不大 * 道指收低0.16%,标普500指数跌0.21%,Nasdaq指数跌0.38% 路透纽约1月3日 - 美国美股市周四走低,因美国联邦储备理事会(FED ,美联储)最新一次会议记录显示,联储内部对货币刺激政策风险的担忧与 日俱增,促使投资者在前两日大涨后回撤. 美联储周四公布的12月会议记录显示,对进一步扩大美联储2.9万亿美 元资产负债表的谨慎情绪不断升温.为应对金融危机和2007-2009年的经济 衰退,美联储大幅扩大资产负债表规模. 会议记录还显示,"数位委员认为,在远早于2013年底之前就放缓或停 止购买资产可能是适当之举,称担忧金融稳定和资产负债表规模."[ID:nL4 S0A84ET] 美联储宽松货币政策扶助标普500指数在2012年大涨13.4%,结束宽松 货币政策会消除投资人购买股票等较高风险资产的一个诱因. "意外的是对今年该计划持续时间和程度的改变,但鉴于之前美联储会 议记录的基调,这也不算是完全意外."D.A. Davidson & Co.首席市场策略 师Fred Dickson表示. 尽管对购买资产的效果有疑虑,目前而言美联储看来将继续开放式的 刺激计划. 过去两日,标普500指数大涨4.3%.周四,投资人将焦点转向国会即将展 开的角力,包括对削减预算和上调联邦举债上限的争论. "市场从技术面而言肯定有些升势过大,是时候出现一些盘整,今日走 势非常有序-交易商和投资人仍在试图消化2012年纳税人法案的措辞和细 节." 道琼工业指数 收跌21.19点,或0.16%,至13,391.36点;标准普尔 500指数 收挫30.5点,或0.21%,至1,459.37点.Nasdaq指数 下 跌11.70点,或0.38%,至3,100.57点. 美国民间就业服务机构ADP Employer Services周四发布的报告显示, 12月ADP民间就业人数增加21.5万人,远高于分析师预期.路透访问的分析 师原本预估,12月报告会显示就业人数增加13.3万. 数据 进一步证实美国经济在去年年底的强度. 周五,美国政府将公布12月非农就业报告,根据路透调查,分析师预计 该数据将显示非农就业岗位增加15万,11月为增加14.6万.失业率料持稳于 7.7%. 零售股上涨,此前多家大型零售商公布的12月销售增幅超过预期.标普 零售股指数 升0.4%. Costco Wholesale Corp 升1%,报102.49美元,该公司公布12 月销售增长9%,优于预期. 华尔街日报报导,Gap Inc 宣布将购买女装精品店Intermix I nc后,Gap股价上扬2.3%,报32.09美元. Family Dollar Stores Inc 暴跌13%,报55.74美元,该公司的 季度获利不及预期. 成交相对强劲,纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场总成交量约为66. 8亿股,高于去年的日成交均值64.2亿股. 纽约证交所上涨股和下跌股家数分别为1,692:1,321,Nasdaq市场则为 1,187:1,287.(完)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。