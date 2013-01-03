加拿大汇市: 加元兑美元下跌,此前美联储公布12月会议记录

路透1月3日 - 加元兑美元周四微幅下跌,人们对美国达成协议以避免财政灾难的乐观情绪消退,取而代之的是人们担心美国国会尚未解决的问题. 加元亦因美国可能缩短量化宽松政策时间的迹象而受到打压,美联储12月会议记录显示,对购债政策的谨慎情绪不断升温. 加元/美元 尾盘报0.9880加元,或1.0121美元,周三尾盘报0.9852加元,或1.0150美元. 加拿大和美国均将于周五公布就业数据,12月加拿大新增就业岗位料远低于此前三个月中的两个月. CIBC World Markets外汇策略主管Jeremy Stretch称,短期内加元/美元很难突破0.9840加元.(完)