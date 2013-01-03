澳新经济指标预测--1月4日-1月11日****

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透1月4日 - 以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: * 12月31日当周 1月4日(五) 暂无重要经济数据. * 1月7日当周 1月7日(一) 暂无重要经济数据. 1月8日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲商品服务贸易收支(亿澳元) 11月 -- 逆差20.88 进口 -- +3% 出口 -- 持平 2145 新西兰建筑许可 11月 -- -1.5% 1月9日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲零售销售 11月 -- 持平 2145 新西兰贸易收支(亿新西兰元)(月度) 11月 逆差6.2 逆差7.18 (年度) 逆差13.4 逆差13.7 进口(亿新西兰元) 42 41.8 出口(亿新西兰元) 35.6 34.6 1月10日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲建筑许可 11月 -- -7.6% 1月11日(五) 暂无重要经济数据. (完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。