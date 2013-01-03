日韩经济指标预测--1月4日-1月11日****

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透1月4日 - 以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程: * 12月31日当周 1月4日(五) 暂无重要经济数据公布 * 1月7日当周 1月7日(一) 暂无重要经济数据公布 1月8日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2300 韩国失业率 12月 -- 3.0% 1月9日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 -- 日本外汇储备(亿美元) 12月 -- 12,708 2100 韩国出口物价(较上年同期) 12月 -- -5.5% 2100 韩国进口物价(较上年同期) 12月 -- -7.6% 1月10日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0300 韩国L货币供应额(较上年同期) 11月 -- +7.8% 0500 日本同时指标(较前月) 11月 -- -0.9 0500 日本领先指标(较前月) 11月 -- +0.9 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 12月 -- +1.0% 2350 日本未经季节调整经常账(较上年同期) 11月 -- -29.4% 2350 日本未经季节调整的经常账(亿日圆) 11月 -- 盈余3,769 1月11日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本服务业景气判断指数 12月 -- 40.0 -- 韩国央行基准利率 1月 -- 2.75% (完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。