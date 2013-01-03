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亚洲 | 2013年 1月 4日 星期五 07:29 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月3日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:         
                                                                               
 公司名          股票代码          收盘价       涨跌      涨跌幅%      成交量
                                                                          
 中国                                                                
 新浪                                 52.77       +0.50       +0.96     2199387
 搜狐                                 47.75       -0.24       -0.50      481369
 网易                                 42.79       +0.30       +0.71      694170
 百度                                104.98       +0.86       +0.83     4453991
 亚信科技                             10.85       -0.08       -0.73      110724
                                                                               
 台湾                                                                
 台湾积体电路                         18.09       -0.01       -0.06     2003680
 联电                                  2.15       +0.11       +5.39     1192158
 日月光                                4.63       +0.08       +1.76      186571
 硅品精密                              5.41       +0.02       +0.37      612656
 和信超媒体                            0.98       -0.02       -2.00       22921
 友达                                  4.74       -0.04       -0.84      211066
 中华电信                             32.20       -0.12       -0.37       49326
 台湾国际航电                         42.09       -0.06       -0.14      697445
                                                                               
 香港                                                                
 中国移动                             59.03       -0.50       -0.84      207398
 中国联通                             16.58       -0.04       -0.24       72191
 中国电信                             56.12       -1.85       -3.19       38899
 中芯国际                              2.61       -0.06       -2.25       92972
 电讯盈科                              4.40       -0.10       -2.22       11288
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