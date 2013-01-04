金砖国家: 1月3日股汇市收盘纵览

澳洲经济指标总览--4月6日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透1月4日 - 以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月3日(周四)走势纵览.
MSCI新兴市场指数 涨0.42%,收报1,082.68点.
中国股市:适逢假期休市.
香港股市:香港股市周四再创19个月新高,去年因对经济成长题材敏感而表现落后的个股今日引领涨势,因中国又有进一步正面数据确认该国复苏趋势.恒生指数 收高0.4%,报23,398.6点,创2011年6月1日以来最高收位;恒生国企指数 收高0.8%.
中国汇市:适逢假期休市.
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俄罗斯股汇市逢假期休市. ==============================================================
印度股市:连续第三个交易日上扬,各股指升至两年最高收位,季度业绩好于预期的憧憬提振Infosys等科技股.指标BSE指数 收高0.26%,或50.54点,至19,764.78点,为2011年1月6日以来最高收盘位.NSE指数 升0.27%,或16.25点,收报6,009.50点,亦为2011年1月6日以来最高收盘位.
印度汇市:印度卢比兑美元下跌,结束连续两日涨势.卢比兑美元 收报54.49/50,上个交易日收报54.35/36.
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巴西股市:圣保罗交易所Bovespa指数 触及九个月以来最高水准,在美国达成有关财政悬崖的协议后,投资者信心保持强劲.Bovespa指数收高1.22%,报63,312.46点.
巴西汇市:雷亚尔兑美元 基本持平,报2.0452.
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南非股市:收在纪录高位,盘中交投清淡,零售商股价上扬,且市场从美国和中国的正面经济数据中寻获支撑.综合指数 涨0.46%,收报40,245.01点,为该股指1995年中期推出以来的最高收盘位.约翰内斯堡Top-40绩优股指数 亦刷新纪录收盘高位,上扬0.43%,报35,784.44点.
南非汇市:兰特兑美元下跌逾1%,在20种新兴市场货币中跌幅居前,因假期后进口订单上升.1527GMT,兰特兑美元 报8.5627,较周三收盘8.4901下跌0.86%. (完) (编译 张荻; 审校 程琳)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。