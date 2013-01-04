金砖国家: 1月3日股汇市收盘纵览

路透1月4日 - 以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月3日(周四)走势纵览.

MSCI新兴市场指数 涨0.42%,收报1,082.68点.

中国股市:适逢假期休市.

香港股市:香港股市周四再创19个月新高,去年因对经济成长题材敏感而表现落后的个股今日引领涨势,因中国又有进一步正面数据确认该国复苏趋势.恒生指数 收高0.4%,报23,398.6点,创2011年6月1日以来最高收位;恒生国企指数 收高0.8%.

中国汇市:适逢假期休市.

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俄罗斯股汇市逢假期休市. ==============================================================

印度股市:连续第三个交易日上扬,各股指升至两年最高收位,季度业绩好于预期的憧憬提振Infosys等科技股.指标BSE指数 收高0.26%,或50.54点,至19,764.78点,为2011年1月6日以来最高收盘位.NSE指数 升0.27%,或16.25点,收报6,009.50点,亦为2011年1月6日以来最高收盘位.

印度汇市:印度卢比兑美元下跌,结束连续两日涨势.卢比兑美元 收报54.49/50,上个交易日收报54.35/36.

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巴西股市:圣保罗交易所Bovespa指数 触及九个月以来最高水准,在美国达成有关财政悬崖的协议后,投资者信心保持强劲.Bovespa指数收高1.22%,报63,312.46点.

巴西汇市:雷亚尔兑美元 基本持平,报2.0452.

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南非股市:收在纪录高位,盘中交投清淡,零售商股价上扬,且市场从美国和中国的正面经济数据中寻获支撑.综合指数 涨0.46%,收报40,245.01点,为该股指1995年中期推出以来的最高收盘位.约翰内斯堡Top-40绩优股指数 亦刷新纪录收盘高位,上扬0.43%,报35,784.44点.