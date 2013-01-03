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亚洲 | 2013年 1月 4日 星期五 07:32 BJT

表格: 外资券商在日本股市盘前下单情况显示,外资将买超1,010万股

路透东京1月4日 - 以下为日本股市周五开市前,六家外资券商的下单
情况:  
 
 日股(单位:百万股)
 
 买单                25.0
 卖单                14.9
  ---------------------
 净买单              10.1
   (完)
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