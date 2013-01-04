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市场报道 | 2013年 1月 4日 星期五 08:02 BJT

****欧洲经济指标预测--1月4日-1月11日****

路透1月4日 - 以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

    12月31日当周
 1月4日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                    公布时段   预估值    前值
 0700     德国零售销售(较上年同期)         11月修正    +0.8%    -2.8%
                                              值               
          德国零售销售(较前月)                         -1.2%    -0.8%
 0843     意大利Markit/ADACI服务业PMI        12月      45.0     44.6
 0848     法国Markit服务业PMI                12月      46.0     46.0
          法国Markit综合PMI                             --      45.0
 0853     德国Markit服务业PMI                12月      52.1     52.1
 0858     欧元区Markit服务业PMI              12月      47.8     47.8
          欧元区Markit综合PMI                          47.3     47.3
 0928     英国Markit/CIPS服务业PMI           12月      50.5     50.2
 0930     英国消费者信贷(亿英镑)             11月      减少1    减少5
          英国抵押贷款额(亿英镑)                       增加5    增加2
          英国抵押贷款批准宗数(千件)                   53.8     53.0
          英国M4货供额                                  --      +0.2%
 1000     欧元区消费者物价调和指数(HICP)   12月初值    +2.1%    +2.2%
                          (较上年同期)                         
 1000     意大利CPI(较前月)                12月初值    +0.2%    -0.2%
          意大利CPI(较上年同期)                        +2.4%    +2.5%
          意大利HICP(较前月)                           +0.2%    -0.3%
          意大利HICP(较上年同期)                       +2.4%    +2.6%
    1月7日当周
 1月7-11日
 GMT时间  经济指标/活动                    公布时段   预估值     前值
 0800     英国Halifax房价指数(较前月)          12月       --    +1.0%
          英国三个月房价指数(较上年同期)   截至12月       --    -1.3%
 
 1月7日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                    公布时段   预估值     前值
 0930     欧元区Sentix投资者信心指数            1月   负13.8   负16.8
 1000     欧元区PPI(较上月)                    11月    +0.1%    +0.1%
          欧元区PPI(较上年同期)                        +2.6%    +2.6%
 
 1月8日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                    公布时段   预估值     前值
 0001     英国BRC同店零售销售(较上年同期)      12月       --    +0.4%
 0700     德国经季节调整出口(较前月)           11月    -0.5%    +0.3%
          德国经季节调整进口(较前月)                   +0.2%    +2.5%
 0700     德国经季节调整贸易收支(亿欧元)       11月  顺差151  顺差152
 0745     法国贸易收支(亿欧元)                 11月   逆差42   逆差47
          法国进口(亿欧元)                                --   424.67
          法国出口(亿欧元)                                --   377.82
 0900     意大利失业率                         11月    11.2%    11.1%
 1000     欧元区零售销售(较前月)               11月    +0.3%    -1.2%
          欧元区零售销售(较上年同期)                   -2.6%    -3.6%
 1000     欧元区企业景气指数                   12月       --   负1.19
          欧元区经济景气指数                            86.3     85.7
          欧元区工业景气指数                          负14.1   负15.1
          欧元区服务业景气指数                        负10.5   负11.9
          欧元区消费者信心指数                        负26.6   负26.9
          欧元区消费者通胀预期指数                        --     25.9
          欧元区生产者物价预期指数                        --      0.5
 1000     欧元区失业率                         11月    11.7%    11.7%
 1100     德国工业订单                         11月    -1.2%    +3.9%
 
 1月9日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                    公布时段   预估值      前值
 0930     英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑      11月       --  逆差45.3
          )                                                   
          英国全球商品贸易收支(亿英镑)         11月       --  逆差95.4
 1100     德国工业生产(较前月)                 11月    +1.0%     -2.6%
 
 1月10日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                     公布时段   预估值       前值
 0745     法国工业生产                          11月    +0.2%      -0.7%
 0745     法国消费者物价调和指数(HICP)(较   12月终值    +0.3%      -0.2%
          前月)                                                
          法国HICP(较上年同期)                          +1.5%      +1.6%
 1200     英国央行量化宽松计划总规模(亿英        1月       --      3,750
          镑)                                                  
          英国央行利率决定                                 --      0.50%
 
 1月11日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                     公布时段   预估值       前值
 0745     法国年内迄今预算(亿欧元)              11月       --    赤字946
 0745     法国经常帐收支                        11月       --     赤字28
 0815     瑞士CPI(较前月)                       12月    +0.1%      -0.3%
          瑞士CPI(较上年同期)                           -0.2%      -0.4%
 0930     英国工业生产(较前月)                  11月       --      -0.8%
          英国工业生产(较上年同期)                         --      -3.0%
          英国制造业产出(较前月)                           --      -1.3%
          英国制造业产出(较上年同期)                       --      -2.1%
    (完)

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