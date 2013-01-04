欧洲经济指标预测--1月4日-1月11日****

澳洲经济指标总览--4月6日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透1月4日 - 以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 12月31日当周 1月4日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 德国零售销售(较上年同期) 11月修正 +0.8% -2.8% 值 德国零售销售(较前月) -1.2% -0.8% 0843 意大利Markit/ADACI服务业PMI 12月 45.0 44.6 0848 法国Markit服务业PMI 12月 46.0 46.0 法国Markit综合PMI -- 45.0 0853 德国Markit服务业PMI 12月 52.1 52.1 0858 欧元区Markit服务业PMI 12月 47.8 47.8 欧元区Markit综合PMI 47.3 47.3 0928 英国Markit/CIPS服务业PMI 12月 50.5 50.2 0930 英国消费者信贷(亿英镑) 11月 减少1 减少5 英国抵押贷款额(亿英镑) 增加5 增加2 英国抵押贷款批准宗数(千件) 53.8 53.0 英国M4货供额 -- +0.2% 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP) 12月初值 +2.1% +2.2% (较上年同期) 1000 意大利CPI(较前月) 12月初值 +0.2% -0.2% 意大利CPI(较上年同期) +2.4% +2.5% 意大利HICP(较前月) +0.2% -0.3% 意大利HICP(较上年同期) +2.4% +2.6% 1月7日当周 1月7-11日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0800 英国Halifax房价指数(较前月) 12月 -- +1.0% 英国三个月房价指数(较上年同期) 截至12月 -- -1.3% 1月7日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0930 欧元区Sentix投资者信心指数 1月 负13.8 负16.8 1000 欧元区PPI(较上月) 11月 +0.1% +0.1% 欧元区PPI(较上年同期) +2.6% +2.6% 1月8日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0001 英国BRC同店零售销售(较上年同期) 12月 -- +0.4% 0700 德国经季节调整出口(较前月) 11月 -0.5% +0.3% 德国经季节调整进口(较前月) +0.2% +2.5% 0700 德国经季节调整贸易收支(亿欧元) 11月 顺差151 顺差152 0745 法国贸易收支(亿欧元) 11月 逆差42 逆差47 法国进口(亿欧元) -- 424.67 法国出口(亿欧元) -- 377.82 0900 意大利失业率 11月 11.2% 11.1% 1000 欧元区零售销售(较前月) 11月 +0.3% -1.2% 欧元区零售销售(较上年同期) -2.6% -3.6% 1000 欧元区企业景气指数 12月 -- 负1.19 欧元区经济景气指数 86.3 85.7 欧元区工业景气指数 负14.1 负15.1 欧元区服务业景气指数 负10.5 负11.9 欧元区消费者信心指数 负26.6 负26.9 欧元区消费者通胀预期指数 -- 25.9 欧元区生产者物价预期指数 -- 0.5 1000 欧元区失业率 11月 11.7% 11.7% 1100 德国工业订单 11月 -1.2% +3.9% 1月9日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑 11月 -- 逆差45.3 ) 英国全球商品贸易收支(亿英镑) 11月 -- 逆差95.4 1100 德国工业生产(较前月) 11月 +1.0% -2.6% 1月10日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0745 法国工业生产 11月 +0.2% -0.7% 0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较 12月终值 +0.3% -0.2% 前月) 法国HICP(较上年同期) +1.5% +1.6% 1200 英国央行量化宽松计划总规模(亿英 1月 -- 3,750 镑) 英国央行利率决定 -- 0.50% 1月11日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0745 法国年内迄今预算(亿欧元) 11月 -- 赤字946 0745 法国经常帐收支 11月 -- 赤字28 0815 瑞士CPI(较前月) 12月 +0.1% -0.3% 瑞士CPI(较上年同期) -0.2% -0.4% 0930 英国工业生产(较前月) 11月 -- -0.8% 英国工业生产(较上年同期) -- -3.0% 英国制造业产出(较前月) -- -1.3% 英国制造业产出(较上年同期) -- -2.1% (完)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。
路透香港4月6日 - 中国高速公路营运商--浙江沪杭甬周四称，建议发行本金总额3.65亿欧元五年期零息可转换债券，所得款项拟用于偿还现有债务及作一般公司用途。