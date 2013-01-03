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亚洲 | 2013年 1月 4日 星期五 07:55 BJT

《香港报摘》--经济日报1月4日

*头版头条:
    --港股连升两天,今天市场聚焦中国A股复市表现,预料A股将追回假期间环球股市累
 积升幅,并带动港股延续升浪.
 
   *其他:
    --主力产销两个中低端手表品牌"天王表"及"拜戈表"的时计宝拟于本月底前在香港
 公开招股,集资1亿美元.
    --电视广播         入禀高等法院,指香港通讯事务管理局以及前广管局就3个免
 费电视发牌申请提交的顾问报告及建议并不合法,并提出司法覆核,要求法庭禁止行政
 长官会同行政会议向3间免费电视公司发牌.
    --香港大学香港经济及商业策略研究所称,预计首季本港经济增长为2.9%,全年则介
 乎3.5-4.3%;楼价料维持稳定,至2015年如果美国加息才见回落.
    
    注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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