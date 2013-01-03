《香港报摘》--经济日报1月4日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
*头版头条: --港股连升两天,今天市场聚焦中国A股复市表现,预料A股将追回假期间环球股市累 积升幅,并带动港股延续升浪. *其他: --主力产销两个中低端手表品牌"天王表"及"拜戈表"的时计宝拟于本月底前在香港 公开招股,集资1亿美元. --电视广播 入禀高等法院,指香港通讯事务管理局以及前广管局就3个免 费电视发牌申请提交的顾问报告及建议并不合法,并提出司法覆核,要求法庭禁止行政 长官会同行政会议向3间免费电视公司发牌. --香港大学香港经济及商业策略研究所称,预计首季本港经济增长为2.9%,全年则介 乎3.5-4.3%;楼价料维持稳定,至2015年如果美国加息才见回落. 注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。