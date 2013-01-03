全球外汇市场1月4日主要消息

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(除特别说明外,均为GMT时间)
0700 - 德国11月零售销售修正值
0800 - 丹麦11月失业率
0813 - 西班牙12月Markit服务业采购经理人指数(PMI)
0843 - 意大利12月Markit/ADACI服务业PMI
0848 - 法国12月Markit服务业及综合PMI
0853 - 德国12月Markit服务业及综合PMI
0858 - 欧元区12月Markit服务业及综合PMI
0928 - 英国12月Markit/CIPS服务业PMI
0930 - 英国11月消费者信贷数据及M4货供额
0930 - 英国11月抵押贷款数据
1000 - 欧元区12月消费者物价调和指数(HICP)初值
1000 - 意大利12月CPI初值
1330 - 美国12月就业报告
1500 - 美国11月工厂订单
1500 - 美国12月ISM非制造业指数
1500 - 美国ECRI一周领先指标
1530 - 美国财政部负责经济政策的助理部长艾伯力(Jan Eberly)就12月就业报告举行记者会.
1600 - 日本央行副总裁西村清彦在加州圣地亚哥参加"国际清算银行:房产市场、金融稳定性和宏观审慎政策的特别座谈会"
1815 - 美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟参加加州圣地亚哥一场座谈会
1830 - 美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在马里兰银行业协会(Maryland Bankers Association)第六届年度经济展望论坛做主题演讲.
2030 - 美联储副总裁叶伦就"金融体系关联性和系统风险"从危机中吸取教训以及政策影响"发表讲话.
2230 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在加州圣地亚哥参加题为"金融危机后美联储的独立性:我们是否应留意?"的小组座谈会.(完)
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(编译 李爽; 审校 蔡美珍)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。