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亚洲 | 2013年 1月 4日 星期五 07:50 BJT

全球外汇市场1月4日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

0700 - 德国11月零售销售修正值

0800 - 丹麦11月失业率

0813 - 西班牙12月Markit服务业采购经理人指数(PMI)

0843 - 意大利12月Markit/ADACI服务业PMI

0848 - 法国12月Markit服务业及综合PMI

0853 - 德国12月Markit服务业及综合PMI

0858 - 欧元区12月Markit服务业及综合PMI

0928 - 英国12月Markit/CIPS服务业PMI

0930 - 英国11月消费者信贷数据及M4货供额

0930 - 英国11月抵押贷款数据

1000 - 欧元区12月消费者物价调和指数(HICP)初值

1000 - 意大利12月CPI初值

1330 - 美国12月就业报告

1500 - 美国11月工厂订单

1500 - 美国12月ISM非制造业指数

1500 - 美国ECRI一周领先指标

1530 - 美国财政部负责经济政策的助理部长艾伯力(Jan Eberly)就12月就业报告举行记者会.

1600 - 日本央行副总裁西村清彦在加州圣地亚哥参加"国际清算银行:房产市场、金融稳定性和宏观审慎政策的特别座谈会"

1815 - 美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟参加加州圣地亚哥一场座谈会

1830 - 美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在马里兰银行业协会(Maryland Bankers Association)第六届年度经济展望论坛做主题演讲.

2030 - 美联储副总裁叶伦就"金融体系关联性和系统风险"从危机中吸取教训以及政策影响"发表讲话.

2230 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在加州圣地亚哥参加题为"金融危机后美联储的独立性:我们是否应留意?"的小组座谈会.(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程

(编译 李爽; 审校 蔡美珍)
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