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亚洲 | 2013年 1月 4日 星期五 08:09 BJT

《香港报摘》--信报1月4日

*头版头条:
    --受惠全球股市反弹,香港强积金(MPF)去年录得正回报,全年录得12.07%升幅,以此
 计算计划中每名打工仔平均赚1.67万港元.
 
   *其他:
    --据知情人士透露,万科                      最快下周公布B转H股计划,消息仍
 刺激其香港子公司南联地产         昨日飙升22.34%.
    --香港贸易发展局副总裁周启良称,香港去年出口按年升2%,预测今年出口总值增长
 4%,货量升1%.(完)
    
    注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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