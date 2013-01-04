《香港报摘》--信报1月4日

*头版头条: --受惠全球股市反弹,香港强积金(MPF)去年录得正回报,全年录得12.07%升幅,以此 计算计划中每名打工仔平均赚1.67万港元. *其他: --据知情人士透露,万科 最快下周公布B转H股计划,消息仍 刺激其香港子公司南联地产 昨日飙升22.34%. --香港贸易发展局副总裁周启良称,香港去年出口按年升2%,预测今年出口总值增长 4%,货量升1%.(完) 注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.