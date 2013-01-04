《香港报摘》--信报1月4日

澳洲经济指标总览--4月6日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
*头版头条: --受惠全球股市反弹,香港强积金(MPF)去年录得正回报,全年录得12.07%升幅,以此 计算计划中每名打工仔平均赚1.67万港元. *其他: --据知情人士透露,万科 最快下周公布B转H股计划,消息仍 刺激其香港子公司南联地产 昨日飙升22.34%. --香港贸易发展局副总裁周启良称,香港去年出口按年升2%,预测今年出口总值增长 4%,货量升1%.(完) 注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。