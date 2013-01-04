亚洲橡胶: TOCOM期胶价格涨逾3%,受日圆跌势支撑

台湾汇市：台币早盘因韩元及台股弱势走贬，“习特会”前难有明显方向
路透台北4月6日 - 台币兑美元周四早盘小幅走贬，受韩元及台股疲弱走势影响。汇银人士指出，韩元走疲，外商银买卖皆有，而进口商也有进场买汇。
路透东京1月4日 - 东京工业品交易所(TOCOM)期胶周五早盘涨逾3%,日圆兑美元跌至近两年半低点提供支撑.
0008GMT,交投最为活络的TOCOM-6月期胶 涨5.1日圆,至每公斤307.6日圆,之前曾触及312.4日圆的高位,创下指标合约2012年5月7日触及316.0日圆以来的最高位.(完)
路透台北4月6日 - 台币兑美元周四早盘小幅走贬，受韩元及台股疲弱走势影响。汇银人士指出，韩元走疲，外商银买卖皆有，而进口商也有进场买汇。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透新加坡4月6日 - 布兰特原油期货可能再次试探每桶55.06美元的阻力位，因始于3月22日低点49.71美元的上行趋势尚未完成。