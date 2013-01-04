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货币新闻 | 2013年 1月 4日 星期五 08:31 BJT

亚洲橡胶: TOCOM期胶价格涨逾3%,受日圆跌势支撑

路透东京1月4日 - 东京工业品交易所(TOCOM)期胶周五早盘涨逾3%,日圆兑美元跌至近两年半低点提供支撑.

0008GMT,交投最为活络的TOCOM-6月期胶 涨5.1日圆,至每公斤307.6日圆,之前曾触及312.4日圆的高位,创下指标合约2012年5月7日触及316.0日圆以来的最高位.(完)

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