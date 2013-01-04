《中国报摘》--中国证券报1月4日

* 头版头条:

--元旦节日期间美国国会通过避免财政悬崖的议案,带动全球股市普遍走强,在外围市场走好的背景下,中国股市出现新年开门红的概率大幅增加.

* 其他:

--中国证券投资基金业协会今日发布实施"资产管理类特别会员入会工作指引",并宣布已有保险资管、阳光私募、PE、QFII等25家资产管理类机构加入基金业协会成为特别会员,其中包括中国人保资产管理公司等机构.

--近日有媒体报导,继广东省率先试点后,江苏、浙江、山东和四川可能成为2013年养老金入市试点省份;权威人士透露,目前监管层并未有地方养老金试点进一步扩大的安排,全国社保基金理事会并未与上述四个省份开展相关的新合作.

--上海证交所风险警示板将于今日开始运行,其中包括风险警示股票和退市整理股票两类,目前进入风险警示板的均为风险警示股票,暂无退市整理股票.

--上海证交所日前决定,根据审核意见,同意暂停上市的*ST北生 *ST宏盛 有条件恢复上市.

--据银河证券基金研究中心初步统计数据,截止2012年12月末,不含QFII的国内基金公司公募基金资产净值为2.80万亿元,较上年末上升27.89%.

--国电电力 公告称,公司非公开发行至多18.3486亿A股已获证监会批复.

--兴业银行 公告称,证监会已核准公司非公开发行至多19.15亿A股.