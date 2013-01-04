《中国报摘》--中国证券报1月4日

澳洲经济指标总览--4月6日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
* 头版头条:
--元旦节日期间美国国会通过避免财政悬崖的议案,带动全球股市普遍走强,在外围市场走好的背景下,中国股市出现新年开门红的概率大幅增加.
* 其他:
--中国证券投资基金业协会今日发布实施"资产管理类特别会员入会工作指引",并宣布已有保险资管、阳光私募、PE、QFII等25家资产管理类机构加入基金业协会成为特别会员,其中包括中国人保资产管理公司等机构.
--近日有媒体报导,继广东省率先试点后,江苏、浙江、山东和四川可能成为2013年养老金入市试点省份;权威人士透露,目前监管层并未有地方养老金试点进一步扩大的安排,全国社保基金理事会并未与上述四个省份开展相关的新合作.
--上海证交所风险警示板将于今日开始运行,其中包括风险警示股票和退市整理股票两类,目前进入风险警示板的均为风险警示股票,暂无退市整理股票.
--上海证交所日前决定,根据审核意见,同意暂停上市的*ST北生 *ST宏盛 有条件恢复上市.
--据银河证券基金研究中心初步统计数据,截止2012年12月末,不含QFII的国内基金公司公募基金资产净值为2.80万亿元,较上年末上升27.89%.
--国电电力 公告称,公司非公开发行至多18.3486亿A股已获证监会批复.
--兴业银行 公告称,证监会已核准公司非公开发行至多19.15亿A股.
--*ST锌业 称,公司接控股股东中冶葫芦岛有色金属集团通知,葫芦岛有色的控股股东中国中冶 已将其持有的葫芦岛有色51.06%股权全部转让给中冶科工集团.(完) 注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性. 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 边竞; 审校)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。