《香港重要政经日程》--1月4日-1月111日

台湾汇市：台币早盘因韩元及台股弱势走贬，“习特会”前难有明显方向
路透台北4月6日 - 台币兑美元周四早盘小幅走贬，受韩元及台股疲弱走势影响。汇银人士指出，韩元走疲，外商银买卖皆有，而进口商也有进场买汇。
==================今日重要政经消息=====================
1月4日(周五)
*--09:30 香港房屋委员会年度预算记者会.
--10:30 汇丰公布12月份PMI.
--10:30 中国全通 股东特别大会.
--11:00 航天控股 股东特别大会.
--11:00 能源国际 股东特别大会.
==================近期重要政经消息======================
1月5日(周六)
--09:00 哈尔滨电气 在中国举行股东特别大会.
1月7日(周一)
-- 金管局公布12月份香港外汇储备.
*--09:30 东亚银行 2013年经济及投资市场展望研讨会.
--10:00 冠亚商业 特别股东大会.
--10:30 大同集团 特别股东大会.
*--14:30 罗兵咸永道2012年中资银行家调查报告记者会.
1月8日(周二)
--10:00 布莱克万矿业 特别股东大会.
--10:30 新疆金风科技 在中国举行特别股东大会.
--10:30 蒙古能源 特别股东大会.
*--12:30 香港投资基金公会记者会.
--15:00 霸菱资产管理记者会.
--16:30 马斯葛 特别股东大会.
1月9日(周三)
-- 佳讯控股 公布全年业绩.
-- 北泰 公布全年业绩.
--10:30 德金资源 特别股东大会.
*--11:00 鼎睿再保险亚太业务策略记者会.
--14:00 永恒策略 特别股东大会.
1月10日(周四)
--10:00 浪潮国际 特别股东大会.
--10:30 粤首环保 特别股东大会.
*1月11日(周五)
-- 金利通 公布中期业绩.
--10:00 宏安集团 特别股东大会.
--10:30 四海国际集团 特别股东大会.
--11:00 骏新能源 特别股东大会.
--11:00 中国信息科技 特别股东大会.
--11:30 万德资源 特别股东大会.
--11:30 富豪酒店 特别股东大会.
--15:30 北京发展 特别股东大会.
--16:00 联合基因集团 特别股东大会.
注:1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完) (整理 雷美珍)
路透台北4月6日 - 台币兑美元周四早盘小幅走贬，受韩元及台股疲弱走势影响。汇银人士指出，韩元走疲，外商银买卖皆有，而进口商也有进场买汇。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。