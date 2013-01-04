《台湾报摘》--工商时报1月4日

台湾汇市：台币早盘因韩元及台股弱势走贬，“习特会”前难有明显方向
路透台北4月6日 - 台币兑美元周四早盘小幅走贬，受韩元及台股疲弱走势影响。汇银人士指出，韩元走疲，外商银买卖皆有，而进口商也有进场买汇。
* 头版头条:
--台泥 集团昨日与中国建材集团签署"战略合作协议",随后并宣布双方交叉持股合资经营四川泰昌水泥厂,及合作完成购并赛德水泥,台泥集团董事长辜成允指出双方已踏出全面合作第一步,未来将强强联手,一同做大.
* 其他:
--尽管台塑 四宝去年获利创下六轻投产后新低,惟在美日祭出宽松货币、大陆市场回温,整体石化景气已有复苏迹象,加上台塑、南亚 、台化 日前宣布将大举释出逾500亿台币的台塑化股权,本业、业外同步回升,台塑四宝今年获利力拚大成长.
--台湾本地银行争取海外联贷,香港分行跃居接单重镇,据相关统计显示,今年元月多起在港筹组的联贷案,国银香港分行都扮演要角,合计联贷规模近9亿美元(约250亿台币),香港俨然成为国银猎食国际联贷案商机的首要窗口.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透台北4月6日 - 台币兑美元周四早盘小幅走贬，受韩元及台股疲弱走势影响。汇银人士指出，韩元走疲，外商银买卖皆有，而进口商也有进场买汇。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。