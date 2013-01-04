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亚洲 | 2013年 1月 4日 星期五 08:23 BJT

《台湾报摘》--工商时报1月4日

* 头版头条:

--台泥 集团昨日与中国建材集团签署"战略合作协议",随后并宣布双方交叉持股合资经营四川泰昌水泥厂,及合作完成购并赛德水泥,台泥集团董事长辜成允指出双方已踏出全面合作第一步,未来将强强联手,一同做大.

* 其他:

--尽管台塑 四宝去年获利创下六轻投产后新低,惟在美日祭出宽松货币、大陆市场回温,整体石化景气已有复苏迹象,加上台塑、南亚 、台化 日前宣布将大举释出逾500亿台币的台塑化股权,本业、业外同步回升,台塑四宝今年获利力拚大成长.

--台湾本地银行争取海外联贷,香港分行跃居接单重镇,据相关统计显示,今年元月多起在港筹组的联贷案,国银香港分行都扮演要角,合计联贷规模近9亿美元(约250亿台币),香港俨然成为国银猎食国际联贷案商机的首要窗口.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 黄凯)

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