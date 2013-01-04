《全球重要经济事件一览表》--1月4日-1月11日

圣地亚哥--日本央行副总裁西村清彦在Allied Social Science Associations(ASSA)年会上讲话.

圣地亚哥--费城联邦储备银行总裁普洛瑟出席美国经济学会(AEA)年会(1815).美国联邦储备理事会(FED)副主席叶伦受邀出席该会,并在其中的AEA/美国金融协会联合举办的午餐会上发表讲话,主题为"金融系统互相关联和系统性风险:危机带来的经验教训与和政策意涵".圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德参与主题为"金融危机后的联储独立性:我们应该担心吗?"的小组讨论(2230).