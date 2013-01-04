《全球重要经济事件一览表》--1月4日-1月11日

澳洲经济指标总览--4月6日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透1月4日 - (除特别说明外,均为GMT时间)
1月4日(五)
圣地亚哥--日本央行副总裁西村清彦在Allied Social Science Associations(ASSA)年会上讲话.
圣地亚哥--费城联邦储备银行总裁普洛瑟出席美国经济学会(AEA)年会(1815).美国联邦储备理事会(FED)副主席叶伦受邀出席该会,并在其中的AEA/美国金融协会联合举办的午餐会上发表讲话,主题为"金融系统互相关联和系统性风险:危机带来的经验教训与和政策意涵".圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德参与主题为"金融危机后的联储独立性:我们应该担心吗?"的小组讨论(2230).
1月5日(六)
圣地亚哥--(受邀)美国联邦储备理事会(FED)副主席叶伦担任AEA年会"危机过后:有关货币政策的教训和教导?"小组的主席.(1815)费城联邦储备银行总裁普洛瑟参加AEA年会"美联储100周年回顾"小组讨论.(1815)
1月7日(一)
暂无重要经济事件.
1月8日(二)
斯德哥尔摩--瑞典央行公布12月17日的货币政策委员会会议记录.
1月9日(三)
伦敦--英国央行(BOE)举行货币政策委员会会议.
1月10日(四)
伦敦--英国央行公布利率决定.
法兰克福--欧洲央行管委会会议,随后公布利率决议并召开新闻发布会.
堪萨斯城--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治就2013年经济前景发表讲话(1810).
威斯康辛州麦迪逊--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在威斯康辛经济展望午餐会上就美国经济和货币政策讲话(1900).
明尼阿波利斯--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔与Marketplace Money经济编辑Chris Farrel讨论2013年美国经济(0100).
1月11日(五)
美国新泽西州萨默塞特--费城联邦储备银行总裁普洛瑟在新泽西经济领袖论坛上就经济展望发表讲话.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
全球重要经济事件一览表
全球外汇市场主要消息
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美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程
(编译 白云; 审校 戴素萍)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。