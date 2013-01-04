香港新股: 中铝矿业国际拟1月中前IPO推介,募资3-4亿美元--IFR

台湾汇市：台币早盘因韩元及台股弱势走贬，“习特会”前难有明显方向
路透台北4月6日 - 台币兑美元周四早盘小幅走贬，受韩元及台股疲弱走势影响。汇银人士指出，韩元走疲，外商银买卖皆有，而进口商也有进场买汇。
路透1月4日 - 据汤森路透旗下IFR报导，中铝矿业国际计划于1月中旬之前，开始为香港上市交易进行推介，拟募集3亿至4亿美元。路演时间表目前尚未确定。
该公司去年6月曾推介该发行，但在正式启动路演前决定推迟交易。
法巴 和摩根士丹利 任联席全球协调人，并与建银国际、中金、汇丰 和渣打 一起任联席主承销商。(完)
浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com) (整理 林高丽; 审校 黄凯)
路透台北4月6日 - 台币兑美元周四早盘小幅走贬，受韩元及台股疲弱走势影响。汇银人士指出，韩元走疲，外商银买卖皆有，而进口商也有进场买汇。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。