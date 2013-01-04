香港新股: 中铝矿业国际拟1月中前IPO推介,募资3-4亿美元--IFR

路透1月4日 - 据汤森路透旗下IFR报导，中铝矿业国际计划于1月中旬之前，开始为香港上市交易进行推介，拟募集3亿至4亿美元。路演时间表目前尚未确定。

该公司去年6月曾推介该发行，但在正式启动路演前决定推迟交易。

法巴 和摩根士丹利 任联席全球协调人，并与建银国际、中金、汇丰 和渣打 一起任联席主承销商。(完)

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