《台湾报摘》--经济日报1月4日

台湾汇市：台币早盘因韩元及台股弱势走贬，“习特会”前难有明显方向
路透台北4月6日 - 台币兑美元周四早盘小幅走贬，受韩元及台股疲弱走势影响。汇银人士指出，韩元走疲，外商银买卖皆有，而进口商也有进场买汇。
* 头版头条:
--统一超 跨足保险市场,成立"统超"保险经纪人公司,透过店内的ibon机器平台,贩售汽车、机车保险、住宅火险、宠物险等个人保险,逾4,850家门市成为全台最大的保险销售中心,这将使得保险通路重新洗牌,引发保险业界震撼.
* 其他:
--面积7.15公顷、价值2,500亿元的仁爱路空军总部土地,确定将进行积极活化,财政部长张盛和昨日表示,经建会正在负责规划此案,未来将做为商业用途,采地上权标售方式活化资产.
--行政院长陈冲昨日表示,今年政府的施政重点是振兴经济,他并提出4大优先推动工作,包括:加速ECFA后续协商及星纽经济合作协议、强化新兴市场全球布局、吸引侨外资及台商回台投资和法规松绑,经建会指出,今年起,各部会将筹设法规松绑小组,每半年均需端出松绑成绩单.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透台北4月6日 - 台币兑美元周四早盘小幅走贬，受韩元及台股疲弱走势影响。汇银人士指出，韩元走疲，外商银买卖皆有，而进口商也有进场买汇。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。