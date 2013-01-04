《台湾报摘》--经济日报1月4日

--统一超 跨足保险市场,成立"统超"保险经纪人公司,透过店内的ibon机器平台,贩售汽车、机车保险、住宅火险、宠物险等个人保险,逾4,850家门市成为全台最大的保险销售中心,这将使得保险通路重新洗牌,引发保险业界震撼.

--行政院长陈冲昨日表示,今年政府的施政重点是振兴经济,他并提出4大优先推动工作,包括:加速ECFA后续协商及星纽经济合作协议、强化新兴市场全球布局、吸引侨外资及台商回台投资和法规松绑,经建会指出,今年起,各部会将筹设法规松绑小组,每半年均需端出松绑成绩单.(完)