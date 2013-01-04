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货币新闻 | 2013年 1月 4日 星期五 09:04 BJT

更正-芝加哥期市: 大豆期货小涨,但周线料收低2%左右

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 756.00 0.50 +0.07% +0.10% 823.28 24

CBOT玉米 690.00 0.75 +0.11% -0.11% 725.68 32

CBOT大豆 1392.25 5.75 +0.41% -0.94% 1444.28 35

CBOT稻米 $15.05 -$0.01 -0.07% +2.00% $15.19 31

美国原油 $92.82 -$0.10 -0.11% -0.32% $88.59 75

汇率

欧元/美元 $1.304 $0.000 -0.03% -1.08%

美元/澳元 1.046 0.000 -0.03% -0.40%

附注: 均为即期合约.小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译/审校 蔡美珍/程琳/白云)

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