《香港在美国上市的主要ADR表现》--1月4日

路透香港1月4日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.751港元 ) 美股道琼工业指数 周四收低21.19点,或0.16%,报13,391.36点.因美联储会议记录显示内部对购 买资产的疑虑增加. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 223.680 -1.29 22141 17.337 0.22 中国铝业 12.160 -2.17 54297 3.770 0.54 中国移动 59.030 -0.84 207398 91.508 0.06 中国人寿 52.130 -0.93 77968 26.937 -0.60 中石油 145.800 0.01 29233 11.301 0.01 中石化 118.000 -0.22 17988 9.146 -0.15 汇丰控股 53.350 -1.73 244612 82.703 -0.72 中电信 56.120 -3.19 38899 4.350 0.69 中国联通 16.580 -0.24 72191 12.851 -0.07 兖州煤业 18.330 -0.33 125891 14.208 0.62 华能国际 37.030 -3.64 38037 7.175 -0.34 南方航空 25.370 -2.69 14163 3.933 1.10 东方航空 20.560 -0.19 2858 1.594 -49.89 中芯国际 2.610 -2.25 92972 0.405 -2.51 (完)