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亚洲 | 2013年 1月 4日 星期五 08:29 BJT

《香港在美国上市的主要ADR表现》--1月4日

路透香港1月4日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.751港元      )
                                                                                           
   美股道琼工业指数      周四收低21.19点,或0.16%,报13,391.36点.因美联储会议记录显示内部对购
 买资产的疑虑增加.               
                                                                                           
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       223.680   -1.29      22141            17.337       0.22
 中国铝业                      12.160   -2.17      54297             3.770       0.54
 中国移动                      59.030   -0.84     207398            91.508       0.06
 中国人寿                      52.130   -0.93      77968            26.937      -0.60
 中石油                       145.800    0.01      29233            11.301       0.01
 中石化                       118.000   -0.22      17988             9.146      -0.15
 汇丰控股                      53.350   -1.73     244612            82.703      -0.72
 中电信                        56.120   -3.19      38899             4.350       0.69
 中国联通                      16.580   -0.24      72191            12.851      -0.07
 兖州煤业                      18.330   -0.33     125891            14.208       0.62
 华能国际                      37.030   -3.64      38037             7.175      -0.34
 南方航空                      25.370   -2.69      14163             3.933       1.10
 东方航空                      20.560   -0.19       2858             1.594     -49.89
 中芯国际                       2.610   -2.25      92972             0.405      -2.51 (完)

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