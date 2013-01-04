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亚洲 | 2013年 1月 4日 星期五 08:44 BJT

《新兴市场重要经济事件一览表》--1月4日-1月11日

路透1月4日 - (除特别说明外,均为GMT时间)

1月4日(五)

圣地亚哥--日本央行副总裁西村清彦在Allied Social Science Associations(ASSA)年会上讲话.

1月7日(一)

暂无重要经济事件.

1月8日(二)

华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议.

1月9日(三)

曼谷--泰国央行召开货币政策委员会会议.

华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议.

1月10日(四)

马尼拉--菲律宾央行公布12月13日货币政策会议摘要.

塞尔维亚--塞尔维亚央行举行执委会会议.

1月11日(五)

暂无重要经济事件.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程

(编译 白云; 审校 戴素萍)

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