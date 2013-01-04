《新兴市场重要经济事件一览表》--1月4日-1月11日

台湾汇市：台币早盘因韩元及台股弱势走贬，“习特会”前难有明显方向
路透台北4月6日 - 台币兑美元周四早盘小幅走贬，受韩元及台股疲弱走势影响。汇银人士指出，韩元走疲，外商银买卖皆有，而进口商也有进场买汇。
路透1月4日 - (除特别说明外,均为GMT时间)
1月4日(五)
圣地亚哥--日本央行副总裁西村清彦在Allied Social Science Associations(ASSA)年会上讲话.
1月7日(一)
暂无重要经济事件.
1月8日(二)
华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议.
1月9日(三)
曼谷--泰国央行召开货币政策委员会会议.
华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议.
1月10日(四)
马尼拉--菲律宾央行公布12月13日货币政策会议摘要.
塞尔维亚--塞尔维亚央行举行执委会会议.
1月11日(五)
暂无重要经济事件.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
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(编译 白云; 审校 戴素萍)
路透台北4月6日 - 台币兑美元周四早盘小幅走贬，受韩元及台股疲弱走势影响。汇银人士指出，韩元走疲，外商银买卖皆有，而进口商也有进场买汇。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。