《香港报摘》--其他报纸重要消息1月4日

* 明报: --金朝阳 铜锣湾霎东街银座式商厦楼花THE SHARP,周四(3日)推出29层楼 面即日火速沽清,套现逾15亿港元. --全国社会保障基金在12月28日以每股平均价6.805港元,减持中国南车 <6 01766.SS>60万股股份,套现408.3万港元;持股比例由7.03%,降至6.98%. * 星岛日报: --中国奥园 旗下株洲奥园房地产以7.46亿元人民币,透过公开拍卖购入湖 南3幅土地. --香港土地注册处最新数据显示,上月整体楼宇注册为9,129宗,按月大减21%,并创出 5个月新低;其中住宅注册量更仅得3,280多宗成交,按月急跌53%. * 苹果日报: --周大福 董事总经理黄绍基称,去年12月的销售继续回稳,估计要到今年下 半年才有比较理想的增长步伐. * 东方日报: --恒生银行 执行董事兼环球银行及资本市场业务主管冯孝忠称,该行有意 以基金公司名义申请人民币合格境外机构投资者(RQFII)资格,主要聚焦申请人民币交易 所交易基金(ETF). --政府及证监会向立法会财经事务委员会提交文件显示,香港交易所 决定 坚持将"期货夜市"的价限机制订在5%,并计划在1月把经修订的规则提交证监会审批,料3 月正式推出. * 文汇报: --香港中央证券登记董事总经理锺绦虹表示,陆续收到一些深圳B股上市的企业查询 转到本港H股上市的详情,目前有约30-40家企业转板条件. --翠华 刚于香港及上海分别增设3间及1间分店,令公司于大中华的餐厅数 目增至30家. * 大公报: --联想集团 完成收购巴西消费电子制造商,整项收购对价约10.46亿港元. --国泰君安 完成向全国社保基金以及博时基金(国际)配售合计4.93%的股 份.(完) 注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.