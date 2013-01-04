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亚洲 | 2013年 1月 4日 星期五 08:47 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息1月4日

* 明报:
     --金朝阳         铜锣湾霎东街银座式商厦楼花THE SHARP,周四(3日)推出29层楼
 面即日火速沽清,套现逾15亿港元.  
     --全国社会保障基金在12月28日以每股平均价6.805港元,减持中国南车         <6
 01766.SS>60万股股份,套现408.3万港元;持股比例由7.03%,降至6.98%.    
 
   * 星岛日报:
     --中国奥园         旗下株洲奥园房地产以7.46亿元人民币,透过公开拍卖购入湖
 南3幅土地.
     --香港土地注册处最新数据显示,上月整体楼宇注册为9,129宗,按月大减21%,并创出
 5个月新低;其中住宅注册量更仅得3,280多宗成交,按月急跌53%.
 
   * 苹果日报:
     --周大福         董事总经理黄绍基称,去年12月的销售继续回稳,估计要到今年下
 半年才有比较理想的增长步伐.
 
   * 东方日报:
     --恒生银行         执行董事兼环球银行及资本市场业务主管冯孝忠称,该行有意
 以基金公司名义申请人民币合格境外机构投资者(RQFII)资格,主要聚焦申请人民币交易
 所交易基金(ETF).
     --政府及证监会向立法会财经事务委员会提交文件显示,香港交易所         决定
 坚持将"期货夜市"的价限机制订在5%,并计划在1月把经修订的规则提交证监会审批,料3
 月正式推出.
 
   * 文汇报:
     --香港中央证券登记董事总经理锺绦虹表示,陆续收到一些深圳B股上市的企业查询
 转到本港H股上市的详情,目前有约30-40家企业转板条件. 
     --翠华         刚于香港及上海分别增设3间及1间分店,令公司于大中华的餐厅数
 目增至30家.
   * 大公报:
     --联想集团         完成收购巴西消费电子制造商,整项收购对价约10.46亿港元. 
     --国泰君安         完成向全国社保基金以及博时基金(国际)配售合计4.93%的股
 份.(完)
 
    
    注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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