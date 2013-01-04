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亚洲 | 2013年 1月 4日 星期五 08:48 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息1月4日

**上海证券报**

--中国沪深证券交易所公布上市公司2012年年报预约披露情况表,根据安排,沪市公司威远生化 1月19日将率先披露2012年年报.

--消息人士透露,调整后的光大集团改革重组方案即将获批,此次调整的方案核心包括:光大集团从以前单一股东的国有独资企业改制成为由财政部、汇金公司等股东投资的股份制公司等.

**21世纪经济报 道**

--一位接近监管层的知情人士透露,银河证券的IPO申请2012年底已中国证监会递交,不出意外,2013年1月会有结果.(完) (整理 边竞; 审校 黄凯)

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