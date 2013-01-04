《中国报摘》--其他报纸重要消息1月4日

澳洲经济指标总览--4月6日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
**上海证券报**
--中国沪深证券交易所公布上市公司2012年年报预约披露情况表,根据安排,沪市公司威远生化 1月19日将率先披露2012年年报.
--消息人士透露,调整后的光大集团改革重组方案即将获批,此次调整的方案核心包括:光大集团从以前单一股东的国有独资企业改制成为由财政部、汇金公司等股东投资的股份制公司等.
**21世纪经济报 道**
--一位接近监管层的知情人士透露,银河证券的IPO申请2012年底已中国证监会递交,不出意外,2013年1月会有结果.(完) (整理 边竞; 审校 黄凯)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。