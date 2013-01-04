中国证券：基金业协会扩大资管特别会员种类,保险资管等25家机构加入

路透上海1月4日 - 中国证券投资基金业协会近日宣布已有保险资管、阳光私募、PE、QFII等25家资产管理类机构加入基金业协会成为特别会员.这是基金业协会根据新基金法,积极扩大资管类会员种类和规模的重要举措.

据基金业协会发布的《资产管理类特别会员入会工作指引》,注册资本不低于1,000万元人民币,最近一年资产管理规模不低于1亿元人民币;具有较好的市场声誉,无不良诚信记录,最近1年没有受到监管机构的处罚;主要负责人员无不良诚信记录,具有3年以上的投资管理经验的资产管理类机构可以申请加入协会.

对于符合条件的特别会员,基金业协会将向相关部门推荐开立证券集合投资账户,参照基金管理公司特定客户资产管理业务进行自律管理.此外，商业银行、保险公司、信托公司、证券公司、期货公司等金融机构及其所属从事资产管理业务的境内外机构,可参照指引加入协会成为特别会员.

同时,各大商业银行在基金业协会成立之初就已经成为该协会会员,其资产管理部门只需向协会进行报备即可参加协会相关活动.

根据《中国证券投资基金业协会章程》和《中国证券投资基金业协会会员管理办法》,其他资产管理相关机构可以加入协会,成为特别会员.此次基金业协会发布《指引》,就是为了与修订后的《证券投资基金法》及包括《资产管理类机构开展公募基金管理业务暂行规定》在内的一系列相关法规进行配套.