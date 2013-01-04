《台湾重要政经日程》--1月4日

央行标售1,000亿台币的364天期存单,7日交割. --16:10 央行公布12月底外汇存底,上月为4,009.56亿美元的历史高位.

1/7(一) --宏达电 公布第四季业绩. --08:30 主计总处公布12月消费者物价指数(CPI),上月为年增1.59%. --16:00 财政部公布12月海关出口和进口数据,11月分别较上年同期成长0.9%及0.1%.