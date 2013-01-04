人民币汇率: 2013年料继续温和升值,波动弹性有望提高--人民日报海外版

台湾汇市：台币早盘因韩元及台股弱势走贬，“习特会”前难有明显方向
路透台北4月6日 - 台币兑美元周四早盘小幅走贬，受韩元及台股疲弱走势影响。汇银人士指出，韩元走疲，外商银买卖皆有，而进口商也有进场买汇。
路透北京1月4日 - 中国人民日报海外版周五报导引述多位专家称,预计人民币汇率2013年仍将保持温和上升趋势,考虑到政经背景,未来人民币升值空间有限,汇率波动弹性有望提高.
报导称,在央行继续实施稳健货币政策及国内经济回暖的基础上,今年人民币汇率将保持有限度的温和上升态势,双向波动仍将是未来一段时间人民币汇率最显着的特点.
报导引述澳新银行首席经济学家刘利刚称,接近均衡水平的人民币汇率,继续大幅升值的可能性已经不大,预计人民币将在2013年升值大约1.5%.
此外报导称,预计人民币越接近均衡汇率,升贬预期交替、震荡幅度加大越为未来一段时期的常态.中国宏观经济企稳回升的格局将支撑人民币升值的趋势,但外汇占款与贸易增速均转入低增长轨道,全球量化宽松环境仍有不少风险因素,均限制升值空间.
报导并援引业内人士称,建议人民币汇率波动幅度进一步放宽,因放大汇率浮动政策区间能够降低一些不确定性冲击,有利于汇率更好地反映市场的供需状况,使市场更好地运行.
人民币兑美元即期 2012年全年升值1%,幅度较前几年大幅放缓.交易员预计,明年人民币即期市场将呈双向波动格局,但中国经济向好或令人民币仍有一定升值压力.
中国央行去年底召开四季度例会称,今年要稳定推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定. (完) (发稿 李然; 审校 黄凯)
路透台北4月6日 - 台币兑美元周四早盘小幅走贬，受韩元及台股疲弱走势影响。汇银人士指出，韩元走疲，外商银买卖皆有，而进口商也有进场买汇。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。