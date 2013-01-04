港报财经评论: 中港地产股攻略--经济日报1月4日

中港地产股攻略 /林瑞芬

两日来期指尾市变化飘忽势劲,时而急插时而急升,看怕是高频交易所为,小投资者要与期指大户对撼难度加大,还是重点出击个股.期指昨收23,449,升223点.恒指昨升86点至23,398收市.大市成交额891亿港元.今日A股将复市,当对港股是否进一步前行起左右作用.观乎内银尾市被扫高,对A股复市表现或有好的启示.国际风险集中在上半年,如能顺利过关,对后市确有冀望.恒指年内至少挑战约25,000,乐观则可挑战约28,000,建基在全球量宽的环境仍在.加上,中国政治稳定下来,投资动力料增强.目前市场资金仍丰厚,大势暂处”大涨小回”格局,技术支持约在22,500,沿上升通道反覆挑战24,000.

继中集集团 成功B转H股后,股价有好反应,目前市场热传万科也急想效法,将B股转H股,若成事,对内房股可能有所反应,带动整体内房股买卖气氛再闯高潮,但另一方面必出现货比三家情况.从附表花旗最近报告估值显示,内房股2013年度平均预测PB水平约1.2倍,PE约9.4倍,据瑞信报告引述2013年度万科B股预测PB只有1.5倍,PE更只有7.9倍.估值上,万科确低廉,但整体内房股的估值仍算低,不致构成重大冲击.短期的影响,可能限于个别性,估值高于万科的同类股可能有换马压力,从花旗报告显示,昨急抽升4%的润地 PE及PB均高于万科不少,若万科转H股成事,对短期股价料压.龙湖地产 及中国海外 的PB也是偏高于万科,也有机会受压.

中国海外图势昨破顶但呈现”吊颈”未能高收显示警号,然而,此短暂技术性因素待消化,万科H股估值追近其他在港龙头的话,还是看好内房股龙头,其业务布局多元化及平衡地域风险,始终对盈利有一定保障,中线部署不妨等等万科B转H股会否短期兑现,再行部署.大行推介成”金手指”现象,近期又重现,继摩通推介信义玻璃 即在两日内抽升近10%后,大摩发功推介六福 及周生生,两股昨即抽升8.3%及12.8%,钢铁股被摩通点评后,在两日内也见马钢 及鞍钢 急升,连带其他有做钢或特钢的股份也步升,前日推介的天工国际 昨升势不错,升6%至2.04港元,新一年看怕要留意着各大行明灯指路.(B03)

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石油股今年盈利盼好转 /余少文

中国内地股市今日复市,相信可以走高,有助国企指数突破12,000点,但小心调整将至.至于股价仍未突破去年高位的石油股,表现相对落后,惟预料国际油价今年可平稳以及中国内地产量上升,石油股盈利可望好转.国企指数昨日早段反覆,收市前买盘涌现,国指全日升89点或0.8%,收11,987点,升破去年高位11,916点,成交额226亿港元,当中40亿港元来自最后15分钟交易,但只有三分之二主板H股跟随大市上升,金融股继续领涨.红筹指数则升41点或0.9%,收4,715点,成交额70亿港元,由内房及汽车股推动指数走高.上日已指出,期指出现低水现象,但昨日由低水变回高水,似乎反映大市今日可以再升,加上A股今日复市,市场普遍预期走高,应可带动国指随期指突破12,000点.其实,近日听到不少股民开始减持或离场,似乎担心大市调整,不管是大调整还是小调整,持货的股民宜推高止赚位,未入市的股民不妨耐心等调整机会.

至于大市近期显着走高,不少中资股都升破去年高位,如内银、内房股,四只石油股中只有昆仑能源 强势,余下三大石油巨头则斯人独憔悴,三大巨头去年股价虽上升7%-24%不等,但仍未突破去年高位,表现落后,或是受到油价波动、炼油业务亏损、天然气价格倒挂、产能下降等因素拖累,故市场预期2012年盈利下滑而沽售石油股.展望今年,认为油价平稳,石油股盈利可望好转.以纽约期油为例,油价在2011年中高见114美元后回落,然后以一个三个形走势整固,去年跌至80美元水平获支持,反弹至110美元再受压.即使中东局势似乎仍不明朗,但油价今年或会继续在80-110美元区间上落待变,只要油业能扩产,理论上应可提高相关业务收益.

截至去年11月底止,中国内地的原油产量只增长1.8%,仍未回到2010年的7%水平,也未回到2008年的2.3%水平,似乎中国内地经济复苏力度有限.但以去年月度原油产能来看,去年下半年产量止跌回升,9-11月的月度产量增幅介6.4%-8.4%不等,或可反映中国内地经济好转,有助提高石油需求,从而提升产量.不过,对于拥有天然气和炼油业务的中石油 和中石化 而言,今年要面对高油价而增加的炼油成本,炼油业务能否录得盈利有待观望.(B04)