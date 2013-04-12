港报财经评论：政策讯号太模糊--信报4月12日

政策讯号太模糊 /习广思

金融危机困扰全球，主要市场陷入政策市，各国政策透明度高低不同，譬如中国政策一向透明度低，投资者靠揣摩官员的口径和态度，以解读中国的政策。美国联储局虽然有议息纪录，透明度较高，但投资者经常无所适从，因为对于央行文件的内容，不同人会有不同的演绎。联储局周三公布会议纪录，部分人把焦点放在年底前停止买债，部分人认为买债利多于弊，前者意味着收水，后者意味着放水。这些都是市场噪音，投资者想知后市去向，真正要听的是联储局主席贝南奇的讲话，其次是副主席叶伦。收水还是放水，就业市场可给予指引。要联储局年底前放慢买债步代，甚至结束买债，条件是就业率持续改善。周三晚美股创新高，热钱涌入的理由是水会继续放。港股第三日反弹，但市场博反弹的热情大减。中国内地3月份新增贷款额大增，A股昨天开市反弹，带动恒指反弹至22,251点，有力屠熊，惟午后指数急跌，重磅蓝筹股升势无以为继，恒指昨天收报22,101点，上升66点，大市成交额只有580亿港元，沽空比率9.5%。空军狙击目标是盈富基金 ，沽空比率高达73.6%。

恒指在下降通道上落，短期以好淡拉锯为主。事实上，港股反弹3日，资金每天炒作不同股份，第一日资金挟淡仓，第二日炒超卖板块，第三日借城镇化之名挟资源及机械设备股。每次反弹都是短暂投机，现阶段每逢下跌都是收集时机，尤以绩优股可取。恒指反弹，资金追落后，留意许多防守股这两日升至新高，香港电讯 突破去年12月高位，收市后遭股东套现。领汇 、置富 近日股价见新高。市场一边炒反弹，一边买高息股。大市波动之时，往往就是寻宝的时候。两大智能手机设备股因大行唱淡而股价急跌，投资者不妨等待调整后再吸纳。

地产股经过一轮调整后，估值回落，业绩期过后，各股质素更清晰地呈现眼前，最近大行分析员再建议买入地产股，四叔、李超人出手扫货，更是看好的最大讯号。中港股市资金派对2月结束，转炒日股，续炒美股，不知短期会否回流中资股？答案是未必那么快。再看资金流，热钱买货集中，狠且快，很容易推高指数。瑞银私人银行亚太区研究报告下调中国股票的投资建议，把中国股票前景下调至持有，理由一：政策前景不明朗；理由二：在未来一段时间会跑输其他亚太区股市。(B03)

欧罗兑日圆短仓回报佳 /苏子

日本央行行长黑田东彦表示，日本央行采取的措施已暂时足够，该行两年内实现2%的通胀目标是灵活的，与全球其他央行的目标类似；他指出，这说明央行可以调整政策，或者可以暂时不达到此目标，至于具体则取决于其他经济指标的情况，例如就业及经济增长等。黑田的言论令美元兑日圆在升至接近100心理关口时，开始出现获利回吐的压力。如昨晚美元兑日圆的高位仍未见突破100心理关口，预料过去一周日圆的单边跌市将暂停，而随后市场上将陆续出现的获利盘，相信可带领美元兑日圆下试10天SMA支持。其实，日圆汇价过去数月已大幅下挫，美元兑日圆自80关口以下急升至目前接近100心理关口，升幅已达25%；而日圆如此急速的跌势将令日本制造商的原材料及能源投入价格大幅提高，从而产生额外成本；故日圆短期内再急挫，对日本经济不一定有利。

目前日圆的大幅下跌及日股的急速上升，已很大程度反映了日本央行积极的大印银纸措施，故在目前市场仍继续看淡日圆及看好日股的大提前下，小心一个甚为显着的调整市或会随时出现。投资者宜注意日股的走势，倘若日经平均指数于短期内未能继续挑战14,000点心理关口，反而更显着返回上周五的12,831点低位以下波动，预料将触发日圆的利差交易拆仓，结果成功令日圆出现由跌转升的情况。如今天日经平均指数不升反跌，美元兑日圆已回落至99关口以下波动，预料日圆的调整市将一触即发。

若稍后日圆汇价如预期可以出现一个甚为显着的调整市；同时欧罗汇价亦见掉头回落，因为兑美元始终未能顺利突破100天SMA阻力，预料届时欧罗兑日圆将出现巨大跌幅。对于那些看淡欧罗后市，并相信日圆汇价近日的弱势应可暂告一段落的投资者而言，目前建立欧罗兑日圆短仓的回报，将较直接建立美元兑日圆短仓为高，若欧罗兑日圆见顶回落，预料将回落至125心理关口以下。