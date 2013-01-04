韩国已公布经济指标--2013/1/4

澳洲经济指标总览--4月6日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.1% @-r +0.3% @-r 1月23日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.4% +1.6% -- -- 工业生产(m/m) 11月 +2.3% @-p +0.7% @-r -- -- 失业率 11月 3.0% @ 3.0% @ 1月8日 -- 贸易收支(亿美元) 12月 顺差20 p 顺差44 r -- -- 注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整.(完) 参看全球经济数据相关资料,可点选 参看韩国经济数据相关资料,可点选
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。